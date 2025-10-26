به همکاری ما با روسیه لطمه زدید
ایران اینترنشنال - محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از مواضع و اظهارات اخیر حسن روحانی و محمدجواد ظریف، رییس دولت و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.
قالیباف یکشنبه چهارم آبان در نطق پیش از دستور جلسه مجلس، گفت: «در این برهه حساس، از همه سلیقههای سیاسی مختلف انتظار میرود که با وحدت کلمه، از این دستاوردها حمایت کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای خارجی باشند.»
او با اشاره به روحانی و ظریف افزود لازم میداند «انتقاد صریح» خود را نسبت به مواضع آنها اعلام کند که «دقیقا در شرایطی که مسیر همکاریهای راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند».
انتقادهای روحانی و اظهارات دیگر مقامات علیه روسیه
حسن روحانی در ماههای اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است.
او همچنین در یک سخنرانی در شهریور ماه، به طور غیرمستقیم به هزینههای حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد. روحانی گفت: «اروپا نباید بهخاطر مسئله اوکراین از ما انتقام بگیرد. این کار درستی نیست.»
تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه شعار مرگ بر فریدون (حسن روحانی) سر دادند.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس گفت: «جای اصلی حسن روحانی پشت میلههای زندان است.»
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در مجلس گفت: حسن روحانی رکورددار «منفورترین سیاستمدار ایران» است و جای او پشت میلههای زندان است. او همچنین از فساد در بانک آینده و دانشگاه علوم پزشکی ایران انتقاد کرد.
آقای قالیباف! این که گفتی یعنی چه؟
احمد زیدآبادی
محمدباقر قالیباف: "لازم میدانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیرخارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند."
کاش آقای قالیباف توضیح میداد که چگونه دو مقام "اسبق" که در حال حاضر هیچ سمت رسمی ندارند، صرفاً با اظهارنظر خود به "مسیر همکاری راهبردی با روسیه لطمه زدند"؟
ظاهراً مشکل دیگری وجود دارد، چون در هیج کجای عالم اظهارنظر مقامهای سابق و اسبق کمترین لطمهای به همکاری دولتها با دولتهای دیگر وارد نمیکند!
آیا روسها سکوت شهروندان ایرانی در برابر سیاستهای کرملین را شرط همکاری با جمهوری اسلامی دانستهاند؟
اگر اینطور باشد که خیلی معنای زشت و زننده و غیرشرافتمندانهای دارد چون به مثابه شنیعترین رابطۀ استعماری و تحتالحمایگی است! و اگر اینطور نباشد، چرا اظهارنظر دو مسئول اسبق که فعلاً موقعیت شهروندان عادی را دارند، باید به مسیر همکاری لطمه بزند؟
وضعیت وارونهای حاکم است! آنها که مسئولیت رسمی دارند، برای هر نوع اظهارنظر متضاد با سیاستهای رسمی آزادند و آنان که هیچ مسئولیت رسمی ندارند، باید مراقب تک تک واژههای خود باشند!
