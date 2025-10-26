Sunday, Oct 26, 2025

صفحه نخست » انتقاد تند قالیباف به روحانی و ظریف + واکنش احمد زیدآبادی

ghalibaf.jpgبه همکاری ما با روسیه لطمه زدید

ایران اینترنشنال - محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از مواضع و اظهارات اخیر حسن روحانی و محمدجواد ظریف، رییس دولت و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.

قالیباف یکشنبه چهارم آبان در نطق پیش از دستور جلسه مجلس، گفت: «در این برهه‌ حساس، از همه‌ سلیقه‌های سیاسی مختلف انتظار می‌رود که با وحدت کلمه، از این دستاوردها حمایت‌ کنند و صدای رسای ملت ایران در برابر فشارهای‌ خارجی باشند.»

او با اشاره به روحانی و ظریف افزود لازم می‌داند «انتقاد صریح» خود را نسبت به مواضع آنها اعلام کند که «دقیقا در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند».

انتقادهای روحانی و اظهارات دیگر مقامات علیه روسیه

حسن روحانی در ماه‌های اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است.

او همچنین در یک سخنرانی در شهریور ماه، به طور غیرمستقیم به هزینه‌های حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد. روحانی گفت: «اروپا نباید به‌خاطر مسئله اوکراین از ما انتقام بگیرد. این کار درستی نیست.»

تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه شعار مرگ بر فریدون (حسن روحانی) سر دادند.

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس گفت: «جای اصلی حسن روحانی پشت میله‌های زندان است.»

آقای قالیباف! این که گفتی یعنی چه؟

احمد زیدآبادی

محمدباقر قالیباف: "لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیرخارجه‌ اسبق‌مان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند."

کاش آقای قالیباف توضیح می‌داد که چگونه دو مقام "اسبق" که در حال حاضر هیچ سمت رسمی ندارند، صرفاً با اظهارنظر خود به "مسیر همکاری راهبردی با روسیه لطمه زدند"؟

ظاهراً مشکل دیگری وجود دارد، چون در هیج کجای عالم اظهارنظر مقام‌های سابق و اسبق کمترین لطمه‌ای به همکاری دولت‌ها با دولت‌های دیگر وارد نمی‌کند!

آیا روس‌ها سکوت شهروندان ایرانی در برابر سیاست‌های کرملین را شرط همکاری با جمهوری اسلامی دانسته‌اند؟

اگر اینطور باشد که خیلی معنای زشت و زننده و غیرشرافتمندانه‌ای دارد چون به مثابه شنیع‌ترین رابطۀ استعماری و تحت‌الحمایگی است! و اگر اینطور نباشد، چرا اظهارنظر دو مسئول اسبق که فعلاً موقعیت شهروندان عادی را دارند، باید به مسیر همکاری لطمه بزند؟

وضعیت وارونه‌ای حاکم است! آنها که مسئولیت رسمی دارند، برای هر نوع اظهارنظر متضاد با سیاست‌های رسمی آزادند و آنان که هیچ مسئولیت رسمی ندارند، باید مراقب تک تک واژه‌های خود باشند!



مطلب قبلی...
hamlehfootball2.jpg
تماشاگران دروازه‌بان را زدند و مربی استعفا کرد
مطلب بعدی...
twowives.jpg
داستان همسران شمخانی از حاج خانم آذر تا خانم عارفه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
gtvlarge.jpg
با اولین شهردار زن آمریکایی ایرانی آشنا شوید
one26.jpg
بزرگداشت فرهاد آییش به همراه رونمایی از کتابش در تالار رودکی
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar26.jpg
فریبا نادری؛ از شهرت با سریال «ستایش» تا دریافت سیمرغ بلورین
daily24-1.jpg
مادر و دختری که هر دو خواننده بودند
goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب

از سایت های دیگر

فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ برادر غیرتی
هشدارنظام: اگر تسلیم شویم، سقوط حتمی است

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
goftar25-1.jpg
۵ اقدام مهم برای اینکه ۱۰۰ سال عمر کنید؛ از نخ دندان و سونا تا تعداد دفعات رابطه جنسی
one25-1.jpg
علی انصاری مولتی میلیاردر ایرانی و مالک ایران مال کیست؟
oholic5.jpg
جنجال گشت ارشاد در دمشق
daily24-2.jpg
فریبا نادری بازیگر ایرانی صاحب یکی از معروف‌ترین جگرکی‌های تهران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy