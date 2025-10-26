Sunday, Oct 26, 2025

صفحه نخست » هدیه تهرانی می‌خواست "کاکلش بیرون باشد"؛ قرارداد را لغو کردم

hateh.jpgبی بی سی - محمدحسین فرحبخش، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگویی واکنش‌برانگیز گفته است که دو بار قرارداد با هدیه تهرانی، بازیگر را بر سر حجاب فسخ کرده است چون او می‌خواست «کاکل» موی خود را بیرون بگذارد.

آقای فرح‌بخش در مصاحبه با رسانه تصویری «تی‌وی‌ پلاس» گفت که قرارداد بازیگری هدیه تهران برای دو فیلم‌ «تکیه بر باد» و «شب‌های تهران» را به‌علت اینکه خانم تهرانی می‌خواست «کاکل» بگذارد، فسخ کرده است. او با تاکید بر اینکه در مسایل مربوط به حجاب و اعتقادات شخصی‌اش به‌هیچ عنوان «کوتاه نمی‌آید» گفت که این مسئله را «دیکتاتوری» نمی‌داند و کسی که بخواهد با او همکاری کند، طبق قرارداد باید به این اصول احترام بگذارد، چرا که او «صاحب» آثارش است.

با این‌‌حال او تاکید کرد که اجبار به حجاب را نادرست می‌داند و او به وضعیت پوشش بازیگران در پشت صحنه کاری ندارد.



او همچنین در پاسخ به این پرسش که در فیلم «آبنبات چوبی» که او کارگردانش بود، موهای هنگامه حمیدزاده و سحر قریشی دیده می‌شود گفت که همان‌طور که در ابتدای فیلم نوشته شده برای بازیگران زن از کلاه‌گیس استفاده شده است.

محمدحسین فرحبخش که از چهره‌های حامی جمهوری اسلامی به‌ شمار می‌رود، پیشتر خواستار محاکمه و شلاق زدن به پنج زن سینماگر شده بود که از پیشگامان کمپین علیه آزار جنسی در سینمای ایران بودند.

او گفته بود که «افشای آزارها به اهالی زن سینما، اشاعه فحشا و گناه کبیره است.» هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی به نمایندگی از ۸۰۰ زن از اهالی سینما خواستار تغییر ساختارها و فرآیندهایی شدند که به این آزارها دامن زده است.

پس از جنبش مهسا در ۱۴۰۱ گروهی از بازیگران زن از جمله هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، پانته‌آ بهرام، کتایون ریاحی بدون روسری در اماکن عمومی و رویدادها حاضر می‌شوند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. ترانه علیدوستی بر سر حمایت از اعتراضات و اعتراض به اعدام‌های مرتبط با آن، در آذر ۱۴۰۱ بازداشت و پس از ۱۸ روز با وثیقه از زندان اوین آزاد شد.⁩

فرح بخش: یک مورد فساد در سینما ندیدم. کتایون ریاحی با یک مرد دوست شده بود و داشت زندگی او را بهم می‌زند، پورصمیمی به او گفت برو خجالت بکش، حالا ریاحی می‌گوید پورصمیمی می‌خواست به من تعرض کند

***


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
gtvlarge.jpg
با اولین شهردار زن آمریکایی ایرانی آشنا شوید
one26.jpg
بزرگداشت فرهاد آییش به همراه رونمایی از کتابش در تالار رودکی
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar26.jpg
فریبا نادری؛ از شهرت با سریال «ستایش» تا دریافت سیمرغ بلورین
daily24-1.jpg
مادر و دختری که هر دو خواننده بودند
goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب

از سایت های دیگر

تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
شرایط سرمایه گذاری برای ایرانیان در کانادا
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
goftar25-1.jpg
۵ اقدام مهم برای اینکه ۱۰۰ سال عمر کنید؛ از نخ دندان و سونا تا تعداد دفعات رابطه جنسی
one25-1.jpg
علی انصاری مولتی میلیاردر ایرانی و مالک ایران مال کیست؟
oholic5.jpg
جنجال گشت ارشاد در دمشق
daily24-2.jpg
فریبا نادری بازیگر ایرانی صاحب یکی از معروف‌ترین جگرکی‌های تهران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy