بی بی سی - محمدحسین فرحبخش، کارگردان و تهیهکننده سینما در گفتگویی واکنشبرانگیز گفته است که دو بار قرارداد با هدیه تهرانی، بازیگر را بر سر حجاب فسخ کرده است چون او میخواست «کاکل» موی خود را بیرون بگذارد.
آقای فرحبخش در مصاحبه با رسانه تصویری «تیوی پلاس» گفت که قرارداد بازیگری هدیه تهران برای دو فیلم «تکیه بر باد» و «شبهای تهران» را بهعلت اینکه خانم تهرانی میخواست «کاکل» بگذارد، فسخ کرده است. او با تاکید بر اینکه در مسایل مربوط به حجاب و اعتقادات شخصیاش بههیچ عنوان «کوتاه نمیآید» گفت که این مسئله را «دیکتاتوری» نمیداند و کسی که بخواهد با او همکاری کند، طبق قرارداد باید به این اصول احترام بگذارد، چرا که او «صاحب» آثارش است.
با اینحال او تاکید کرد که اجبار به حجاب را نادرست میداند و او به وضعیت پوشش بازیگران در پشت صحنه کاری ندارد.
حسین فرحبخش، تهیهکننده و کارگردان سینما در گفتگو با رسانه تصویری «تیوی پلاس» مدعی شد: «دوبار تا پای قرارداد با هدیه تهرانی رفتیم، اما او میخواست موهایش را بیرون بگذارد، برای همین همکاری را لغو کردم.»-- independentpersian (@indypersian) October 24, 2025
او افزود: «من در مسائل حجاب هیچ سازشی ندارم. هر کسی که بخواهد در فیلمهای من... pic.twitter.com/oZDfcdO5HU
او همچنین در پاسخ به این پرسش که در فیلم «آبنبات چوبی» که او کارگردانش بود، موهای هنگامه حمیدزاده و سحر قریشی دیده میشود گفت که همانطور که در ابتدای فیلم نوشته شده برای بازیگران زن از کلاهگیس استفاده شده است.
محمدحسین فرحبخش که از چهرههای حامی جمهوری اسلامی به شمار میرود، پیشتر خواستار محاکمه و شلاق زدن به پنج زن سینماگر شده بود که از پیشگامان کمپین علیه آزار جنسی در سینمای ایران بودند.
او گفته بود که «افشای آزارها به اهالی زن سینما، اشاعه فحشا و گناه کبیره است.» هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی به نمایندگی از ۸۰۰ زن از اهالی سینما خواستار تغییر ساختارها و فرآیندهایی شدند که به این آزارها دامن زده است.
پس از جنبش مهسا در ۱۴۰۱ گروهی از بازیگران زن از جمله هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، کتایون ریاحی بدون روسری در اماکن عمومی و رویدادها حاضر میشوند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. ترانه علیدوستی بر سر حمایت از اعتراضات و اعتراض به اعدامهای مرتبط با آن، در آذر ۱۴۰۱ بازداشت و پس از ۱۸ روز با وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
فرح بخش: یک مورد فساد در سینما ندیدم. کتایون ریاحی با یک مرد دوست شده بود و داشت زندگی او را بهم میزند، پورصمیمی به او گفت برو خجالت بکش، حالا ریاحی میگوید پورصمیمی میخواست به من تعرض کند
ادعای فرح بخش کارگردان سینما:-- هاتف مطهری (@hatefmotahhary) October 24, 2025
یک مورد فساد در سینما ندیدم. کتایون ریاحی با یک مرد دوست شده بود و داشت زندگی او را بهم میزند، پورصمیمی به او گفت برو خجالت بکش، حالا ریاحی میگوید پورصمیمی میخواست به من تعرض کند pic.twitter.com/rlbKvlO2Lo
