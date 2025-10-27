ایران اینترنشنال - اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با کانال ۱۳ اسرائیل گفت احتمال نامزدی خود برای ریاستجمهوری پس از پایان دوره پدرش را رد نکرد.
وقتی از اریک ترامپ پرسیده شد آیا روزی برای ریاستجمهوری نامزد خواهد شد، پاسخ داد: «هیچوقت، هیچوقت، هیچوقت به هیچ چیز نه نگویید.»
او با اشاره به انتشار کتاب تازهاش افزود: «اگر پنج سال پیش از من میپرسیدید که آیا نویسنده کتابی پرفروش میشوم یا نه، به شما میخندیدم. پس هیچوقت نمیدانید زندگی چه چیزی برایتان در آستین دارد.»
فرزند ترامپ همچنین گفت: «فکر میکنم اگر بخواهم، میتوانم این کار را انجام دهم، اما باید دید چه پیش میآید.»
پیشتر، گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، هم اعلام کرد که در حال بررسی نامزدی برای ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۸ است و تصمیم نهایی در این زمینه را پس از انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶ خواهد گرفت.
تقسیم رانت لذت؛ چگونه جمهوری اسلامی ما را میخرد
جلویش را بگیرید