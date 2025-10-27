Monday, Oct 27, 2025

صفحه نخست » پوشش تماشاگران زن در بازی تیم فجر سپاس خبرساز شد

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حضور گروهی از تماشاگران زن را در دیدار تیم فجر سپاسی نشان می‌دهد. این زنان با پوششی مشابه لباس بازیکنان فوتبال و با شور و هیجان، بازی را از جایگاه تماشاگران دنبال می‌کنند.

حضور پرشور این زنان، که با تشویق‌های هماهنگ و رفتارهای ورزشی خود توجه کاربران را جلب کرده‌اند، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس مقابل استقلال تهران با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.

گروهی از مردم می‌گویند ویدیوهای منتشرشده از این بازی در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از یک سناریوی تبلیغاتی تازه از سوی حکومت جمهوری اسلامی است.

