ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حضور گروهی از تماشاگران زن را در دیدار تیم فجر سپاسی نشان می‌دهد. این زنان با پوششی مشابه لباس بازیکنان فوتبال و با شور و هیجان، بازی را از جایگاه تماشاگران دنبال می‌کنند. pic.twitter.com/UmCSYfkemi -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 27, 2025

حضور پرشور این زنان، که با تشویق‌های هماهنگ و رفتارهای ورزشی خود توجه کاربران را جلب کرده‌اند، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. در هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس مقابل استقلال تهران با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور گروهی از زنان طرفدار تیم فجر سپاسی شیراز را در جریان یکی از دیدارهای این تیم نشان می‌دهد. در این ویدیو، تماشاگران زن با پوششی مشابه لباس بازیکنان فوتبال در جایگاه مخصوص تماشاگران نشسته‌اند و با شور و هیجان مسابقه را دنبال می‌کنند.

گروهی از مردم می‌گویند ویدیوهای منتشرشده از این بازی در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از یک سناریوی تبلیغاتی تازه از سوی حکومت جمهوری اسلامی است.

