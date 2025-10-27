ایران وایر - در مناظرهای درباره چالشهای اجرای قانون عفاف و حجاب، میان محمد مهاجری، فعال رسانهای و ابوالفضل اقبالی، کارشناس امور حجاب، سخنان اقبالی موجی از واکنشها را برانگیخت.
اقبالی گفت: «اون کسی که میخواد بره با خانوادهاش دو ساعت توی پارک یا کافه بشینه، نمیتونه بره چون رفتارهای اتاقخوابی دیده میشه! توی پارک مقابل دانشگاه رفتارهای اروتیک میبینه. این مسئله متدینین نیست، مسئله ایرانیهاست.»
مهاجری در پاسخ با لحنی طعنهآمیز گفت: «چشمای شما چه چیزهایی میبیند آقای اقبالی!» این مناظره با اختلاف شدید دو طرف درباره اجبار قانونی حجاب همراه بود؛ جایی که اقبالی آن را «ضرورتی برای حفظ فرهنگ» خواند و مهاجری از آن به عنوان «چماقی علیه مردم» یاد کرد.
