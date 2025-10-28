Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » انتشار فیلم جدید از ساعات پایانی یحیی سنوارِ چادر به سر

chador2.jpgشبکه خبری دولتی اسرائیل (کان) ویدیویی را از آخرین روزهای یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس منتشر کرد.

به گزارش کان این تصاویر در منطقه رفح در جنوب غزه ثبت شده‌اند.

در این ویدیو، یحیی سنوار، پیچیده در یک پتو و عصا به دست، ضعیف و بیمار به نظر می‌رسد.

یحیی سنوار که حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را برنامه‌ریزی و سازماندهی کرده بود و از رهبران نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، در مهرماه سال گذشته و در جریان حمله ارتش اسرائیل به جنوب غزه، کشته شد.

***

مطلب قبلی...
foori0001.jpg
پژمان جمشیدی از ایران خارج شد
مطلب بعدی...
28topA.jpg
پدرم را داخلی‌ها کشتند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
one28.jpg
منیر آخوندنیا مادر سوسن تسلیمی و از اولین بازیگران سینمای ایران
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند

از سایت های دیگر

بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
نوبت نوبت سیدعلی شد
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy