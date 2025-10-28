شبکه خبری دولتی اسرائیل (کان) ویدیویی را از آخرین روزهای یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس منتشر کرد.

به گزارش کان این تصاویر در منطقه رفح در جنوب غزه ثبت شده‌اند.

در این ویدیو، یحیی سنوار، پیچیده در یک پتو و عصا به دست، ضعیف و بیمار به نظر می‌رسد.

یحیی سنوار که حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را برنامه‌ریزی و سازماندهی کرده بود و از رهبران نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، در مهرماه سال گذشته و در جریان حمله ارتش اسرائیل به جنوب غزه، کشته شد.

EXCLUSIVE: Hamas leader Yahya Sinwar spent his last days hiding in women's clothes, running like a coward from the IDF.



Video: KAN 11 pic.twitter.com/SWx7iEX9yo -- Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 28, 2025

