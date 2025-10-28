Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » مهدی رستم‌پور: "فساد علی ضیا و افشاگری شیرین مقدم "

zia.jpgمهدی رستم‌پور - آذر ۹۲، پایان رافت، پیراهن پائولو مالدینی رو به علی ضیا داد تا توی برنامه‌ش، برای خیریه به فروش بذاره.

ضیا گفت پیراهن رو ۳۰۰ میلیون فروخته. ۱۰ میلیون تومنش رو هم با تبلیغات پرسروصدا، برای هزینه درمان کامیار سعادت (عکاس مبتلا به سرطان) در نظر گرفتن. سعادت ۵ ماه بعد درگذشت.

حالا شیرین مقدم پارتنر سابق سیدعلی ضیاء کاشانی، فهرستی از رانتخواری‌های مولتی میلیاردی که با حمایت نهادهای حکومتی صورت می‌گرفته رو لو داده.

مجری خون*** و د***ی صداوسیما که می‌گفت از کاشان که اومدم تهران شب‌ها پارک می‌خوابیدم، طبق مستندات خانم مقدم، دو ملک ۱.۵ میلیون دلاری ترکیه، ۲۵۰ متری سعادت‌آباد، خونه جنت‌آباد، ویلاسازی شمال، ۱۸۰ متر تجاری سام‌سنتر، ویلای قمصر، خونه کاشان، شراکت کاروانسرا با فخار، و ... رو طی دوران صداوسیما به دست آورده.



همهٔ لقمه در خون‌ها و شیتیل‌های چرب حکومتی به کنار. اون بخش خاص از این «مفسد رسانه‌ای» که باعث شد تو کانال بنویسم، پیراهن مالدینیه.

شیرین مقدم میگه پیراهن رو ۲ میلیارد فروخت اما اعلام کرد ۳۰۰ میلیون! آذر ۹۲، دلار ۲۹۴۵ تومن بود. یعنی ضیا معادل تقریباً نیم میلیون دلار بالا کشید.

___

*خبرنامه گویا از صحت یا سقم محتوای این مطلب اطلاعی ندارد


***

مطلب قبلی...
jimmy.jpg
غزال شارمهد: پدرم دارد به خانه برمی‌گردد
مطلب بعدی...
saboori.jpg
ایران نفرین‌شده؛ تنها راه برداشته شدن این نفرین...

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
one28.jpg
منیر آخوندنیا مادر سوسن تسلیمی و از اولین بازیگران سینمای ایران
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy