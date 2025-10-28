مهدی رستمپور - آذر ۹۲، پایان رافت، پیراهن پائولو مالدینی رو به علی ضیا داد تا توی برنامهش، برای خیریه به فروش بذاره.
ضیا گفت پیراهن رو ۳۰۰ میلیون فروخته. ۱۰ میلیون تومنش رو هم با تبلیغات پرسروصدا، برای هزینه درمان کامیار سعادت (عکاس مبتلا به سرطان) در نظر گرفتن. سعادت ۵ ماه بعد درگذشت.
حالا شیرین مقدم پارتنر سابق سیدعلی ضیاء کاشانی، فهرستی از رانتخواریهای مولتی میلیاردی که با حمایت نهادهای حکومتی صورت میگرفته رو لو داده.
مجری خون*** و د***ی صداوسیما که میگفت از کاشان که اومدم تهران شبها پارک میخوابیدم، طبق مستندات خانم مقدم، دو ملک ۱.۵ میلیون دلاری ترکیه، ۲۵۰ متری سعادتآباد، خونه جنتآباد، ویلاسازی شمال، ۱۸۰ متر تجاری سامسنتر، ویلای قمصر، خونه کاشان، شراکت کاروانسرا با فخار، و ... رو طی دوران صداوسیما به دست آورده.
همهٔ لقمه در خونها و شیتیلهای چرب حکومتی به کنار. اون بخش خاص از این «مفسد رسانهای» که باعث شد تو کانال بنویسم، پیراهن مالدینیه.
شیرین مقدم میگه پیراهن رو ۲ میلیارد فروخت اما اعلام کرد ۳۰۰ میلیون! آذر ۹۲، دلار ۲۹۴۵ تومن بود. یعنی ضیا معادل تقریباً نیم میلیون دلار بالا کشید.
*خبرنامه گویا از صحت یا سقم محتوای این مطلب اطلاعی ندارد
