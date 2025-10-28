Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » خانه‌ای که خامنه ای در آن مهمان بود، و صاحب‌خانه‌ای که همه چیزش را از دست داد

modshch.jpgوقتی خامنه ای مستأجر حاج محمد مدیرشانه چی بود

حاج محمد شانه چی رئیس دفتر آیت الله طالقانی بود.

همین سید علی خامنه ای که حالا رهبر زمین و آسمان شده است


قبل از انقلاب ، ۱۵ سال هر سال سه ماه محرم و صفر و رمضان را در خانه حاج محمد بیتوته میکرد و یک طبقه از منزل آقای شانه چی ، در اختیار آقای خامنه‌ای بود.

خامنه‌ای در خاطراتش تعریف میکند که من هر ساعتی از شبانه روز برمیگشتم خانه ؛ غذای من حاضر و آماده بود .

آقای شانه چی میگوید:

یک سال آقای خامنه‌ای اول ماه محرم به من گفت:

حاج آقا ؛ دعا کن امسال خوب کار کنم و یک ماشین بتوانم بخرم...!!

از قضا آن سال خوب کار کرد و توانست با پول روضه خوانی یک فولکس واگن خریداری کند ...!!

زمان گذشت و گذشت و گذشت.....

بعداز انقلاب ، یک دختر و دو پسر آقای شانه چی را اعدام کردند و خودش هم که لقب معتمد التجار را داشت و قبل از انقلاب پشت سفته های لاجوردی را امضاء می‌کرد ، غیابا محکوم به اعدام شد !

لاجوردی دستور داده بود او را زنده نیاورند گویا شرم!!!! داشت که چشمش به چشم شانه چی بیفتد!

ولی شانه چی فرار کرد.... و ۱۷ سال در پاریس با فروش لباس زیر امرار معاش میکرد و جوانان ایرانی جان بدر برده از اعدام‌های سالهای سیاه و افسانه ای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و.... را پناه میداد.

وقتی دهه ۷۰ با وساطت آقای خاتمی به ایران آمد ، تمامی اموالش مصادره شده بود...!

شانه چی بعد از برگشت به ایران با پولی که از راه فروش لباس زیر در پاریس جمع کرد ، دو مدرسه در مشهد ساخت.

در اواخر عمرش ، اقوام شانه چی او را در خانهٔ سالمندان گذاشتند!

(تمامی فرزندانش اعدام شده بودند )...!

و باز عده‌ای از دوستانش ایشان را از آنجا بیرون آورده و در خانه‌ای با مراقبت مستمر دوستانشان نگهداری کردند .....

راستی آیا آقای خامنه ای خانه اش طبقه دوم نداشت که به آقای شانه چی عطا کند !؟

م. ك - ایران آزاد و آباد (مهدی نصیری)

goftar28.jpg
daily.jpg
goftar28-1.jpg
one28.jpg
gtv.jpg
oholic28.jpg
goftar27.jpg
daily27.jpg
gtv.jpg
gooyatv27.jpg
goftar10-2.jpg
goftar27-3.jpg
gtv.jpg
chef.jpg
