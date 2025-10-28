وقتی خامنه ای مستأجر حاج محمد مدیرشانه چی بود



حاج محمد شانه چی رئیس دفتر آیت الله طالقانی بود.



همین سید علی خامنه ای که حالا رهبر زمین و آسمان شده است



قبل از انقلاب ، ۱۵ سال هر سال سه ماه محرم و صفر و رمضان را در خانه حاج محمد بیتوته میکرد و یک طبقه از منزل آقای شانه چی ، در اختیار آقای خامنه‌ای بود.



خامنه‌ای در خاطراتش تعریف میکند که من هر ساعتی از شبانه روز برمیگشتم خانه ؛ غذای من حاضر و آماده بود .



آقای شانه چی میگوید:

یک سال آقای خامنه‌ای اول ماه محرم به من گفت:



حاج آقا ؛ دعا کن امسال خوب کار کنم و یک ماشین بتوانم بخرم...!!



از قضا آن سال خوب کار کرد و توانست با پول روضه خوانی یک فولکس واگن خریداری کند ...!!



زمان گذشت و گذشت و گذشت.....



بعداز انقلاب ، یک دختر و دو پسر آقای شانه چی را اعدام کردند و خودش هم که لقب معتمد التجار را داشت و قبل از انقلاب پشت سفته های لاجوردی را امضاء می‌کرد ، غیابا محکوم به اعدام شد !



لاجوردی دستور داده بود او را زنده نیاورند گویا شرم!!!! داشت که چشمش به چشم شانه چی بیفتد!



ولی شانه چی فرار کرد.... و ۱۷ سال در پاریس با فروش لباس زیر امرار معاش میکرد و جوانان ایرانی جان بدر برده از اعدام‌های سالهای سیاه و افسانه ای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و.... را پناه میداد.

وقتی دهه ۷۰ با وساطت آقای خاتمی به ایران آمد ، تمامی اموالش مصادره شده بود...!



شانه چی بعد از برگشت به ایران با پولی که از راه فروش لباس زیر در پاریس جمع کرد ، دو مدرسه در مشهد ساخت.



در اواخر عمرش ، اقوام شانه چی او را در خانهٔ سالمندان گذاشتند!



(تمامی فرزندانش اعدام شده بودند )...!



و باز عده‌ای از دوستانش ایشان را از آنجا بیرون آورده و در خانه‌ای با مراقبت مستمر دوستانشان نگهداری کردند .....



راستی آیا آقای خامنه ای خانه اش طبقه دوم نداشت که به آقای شانه چی عطا کند !؟



م. ك - ایران آزاد و آباد (مهدی نصیری)