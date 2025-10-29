«سفر قانونی بوده و بازمی‌گردد»

یورونیوز - علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران در گفت‌وگویی با مجله دنیای تصویر گفت خروج موکلش از کشور قانونی و با مجوز مراجع قضایی بوده است. او توضیح داد: «در دو ماه گذشته موکلم با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است. سفر اخیر نیز برای انجام امور اداری بوده و او پس از پایان کارهایش به کشور بازمی‌گردد.»

محمدزاده همچنین بخش زیادی از ادعاهای مطرح‌ شده از سوی شاکی و مادر او را «مغایر با واقعیت پرونده» دانست و گفت: «مادر شاکی نه در جلسه دادگاه حضور داشت و نه اجازه ورود به دادگاه را داشت. فیلم‌برداری رسمی از جلسه انجام شده و به امضای قاضی پرونده رسیده است.»

وکیل جمشیدی ادعای تایید اتهام تجاوز به عنف از سوی سازمان پزشکی قانونی را نیز رد کرد و گفت: «پزشکی قانونی هیچ گزارش یا نامه‌ای مبنی بر وقوع تجاوز به دادگاه ارسال نکرده و چنین مدرکی در پرونده وجود ندارد.»

محمدزاده درباره روند رسیدگی به پرونده گفت: «در جلسه دادگاه اتهام زنای به عنف مطرح شد که طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات، مجازات آن سلب حیات است اما هیچ دلیل محکم و قاطع برای این اتهام وجود ندارد.»

او همچنین درباره انتقال موکلش به زندان قزلحصار گفت که این زندان معمولا محل نگهداری محکومان به جرایم سنگین است. به گفته او: «پژمان را به قزلحصار منتقل کردند. در آن بند افراد محکوم به اعدام حضور دارند و شرایط دشواری حاکم است.»

پرونده قضایی پژمان جمشیدی همچنان در مرحله دادرسی است و منابع رسمی درباره جزئیات بیشتر یا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه اظهار نظر نکرده‌اند.