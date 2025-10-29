Wednesday, Oct 29, 2025

صفحه نخست » توضیحات وکیل پژمان جمشیدی درباره خروج او از کشور

«سفر قانونی بوده و بازمی‌گردد»flightPJ.jpg

یورونیوز - علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران در گفت‌وگویی با مجله دنیای تصویر گفت خروج موکلش از کشور قانونی و با مجوز مراجع قضایی بوده است. او توضیح داد: «در دو ماه گذشته موکلم با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است. سفر اخیر نیز برای انجام امور اداری بوده و او پس از پایان کارهایش به کشور بازمی‌گردد.»

محمدزاده همچنین بخش زیادی از ادعاهای مطرح‌ شده از سوی شاکی و مادر او را «مغایر با واقعیت پرونده» دانست و گفت: «مادر شاکی نه در جلسه دادگاه حضور داشت و نه اجازه ورود به دادگاه را داشت. فیلم‌برداری رسمی از جلسه انجام شده و به امضای قاضی پرونده رسیده است.»

وکیل جمشیدی ادعای تایید اتهام تجاوز به عنف از سوی سازمان پزشکی قانونی را نیز رد کرد و گفت: «پزشکی قانونی هیچ گزارش یا نامه‌ای مبنی بر وقوع تجاوز به دادگاه ارسال نکرده و چنین مدرکی در پرونده وجود ندارد.»

محمدزاده درباره روند رسیدگی به پرونده گفت: «در جلسه دادگاه اتهام زنای به عنف مطرح شد که طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات، مجازات آن سلب حیات است اما هیچ دلیل محکم و قاطع برای این اتهام وجود ندارد.»

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

او همچنین درباره انتقال موکلش به زندان قزلحصار گفت که این زندان معمولا محل نگهداری محکومان به جرایم سنگین است. به گفته او: «پژمان را به قزلحصار منتقل کردند. در آن بند افراد محکوم به اعدام حضور دارند و شرایط دشواری حاکم است.»

پرونده قضایی پژمان جمشیدی همچنان در مرحله دادرسی است و منابع رسمی درباره جزئیات بیشتر یا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه اظهار نظر نکرده‌اند.

مطلب بعدی...
izadi.jpg
سه مطرود: فرخ، سروش و بهنود!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد
goftar4.jpg
حقایقی در مورد علی ضیا
oholic29.jpg
رابطه متولدین هر ماه با چای
daily29.jpg
مشاور جنجالی، حسام الدین آشنا
goftar27.jpg
تصاوير رسانه خارجی از ویرانی خانه‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: زن‌کشی دختر ۱۵ ساله بابلی
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
شرایط سرمایه گذاری برای ایرانیان در کانادا
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟
one28-1.jpg
بازدید هنرمندان حکومتی از ویرانه ساختمان شیشه ای صداوسیما
dontTell_022520.jpg
این جملات را به افراد بالای ۳۰ سال نگویید!
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy