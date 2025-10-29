مقدمه

با پایان یافتن برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، رویارویی عمومی میان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، و سرگئی لاوروف، دیپلمات ارشد روسیه، یکی از جنجالی‌ترین فصل‌های سیاست خارجی معاصر ایران را دوباره زنده کرده است.

اختلاف آن‌ها بر سر این‌که چه کسی «مکانیزم ماشه» را در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) طراحی کرده، از یک بحث فنی فراتر رفته و ابعادی سیاسی و تاریخی یافته است.

اگر به صحنه بین‌المللی در سال ۲۰۱۵، هنگام امضای برجام در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما نگاهی بیندازیم، موازنه قدرت جهانی کاملاً متفاوت بود. در آن زمان، روسیه و چین روابط کاری و سازنده‌ای با واشنگتن داشتند و هر دو در محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران منافع مشترکی را دنبال می‌کردند. در آن زمان، هر دو کشور با ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی همکاری کردند تا جبهه‌ای دیپلماتیک و واحد علیه تهران شکل گیرد و ایران را به امضای توافق ۲۰۱۵ وادارند.

ده سال بعد، شرایط به‌کلی تغییر کرده است. روسیه درگیر جنگ با غرب بر سر اوکراین است و چین نیز در رقابت استراتژیک با ایالات متحده قرار دارد. تحریم‌های گسترده علیه بسیاری از قدرت‌های غیرغربی، بیش از پیش ایران، روسیه و چین را به هم نزدیک کرده، هرچند اختلافات و بی‌اعتمادی میان آن‌ها همچنان پابرجاست.

امروزه مسکو و پکن هر دو از به‌رسمیت شناختن تحریم‌های ماشه‌ای خودداری می‌کنند (در کنار هند و حدود ۱۲۰ کشور دیگر که خود نیز از غرب دلخورند) و برای دفاع از ایران در شورای امنیت سازمان ملل اقداماتی انجام داده و افزون بر این، همکاری‌های نظامی و فنی خود با ایران را ظاهرا گسترش داده‌اند.

طنزآمیز است که همان قدرت‌هایی که زمانی در مهار ایران به واشنگتن کمک می‌کردند، اکنون در حال حمایت از آن هستند؛ چرخشی که عمق تغییرات ژئوپلیتیکی از سال ۲۰۱۵ تاکنون را به‌خوبی نشان می‌دهد.‍

ادعاهای لاوروف و پاسخ ظریف

در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت بندهای مربوط به «مکانیزم ماشه» در توافق برجام در واقع «تله‌ای حقوقی» بود که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده بود و با موافقت محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، و جان کری، وزیر خارجه دولت اوباما، به تصویب رسید. به گفته او، سایر طرف‌ها از جمله روسیه در آن روند تنها ناظر بودند.

لاوروف ضمن تأکید بر اینکه روسیه هرگز از حمایت خود از برجام دست نکشیده، خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ و اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیزم ماشه را محکوم کرد.

در واکنش به این سخنان غیرمنتظره، ظریف به‌شدت پاسخ داد و لاوروف را متهم کرد که تاریخ را تحریف می‌کند و از تصمیماتی که ده سال پیش با اجماع کامل اتخاذ شده بود، شانه خالی می‌کند.

ظریف گفت در آن زمان هیئت ایرانی پیشنهاد مشترک فرانسه و روسیه را که از مکانیزم ماشه نیز بدتر بود، رد کرده بود. در واقع، درخواست اخیر روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر گذشته (در نشست شورای امنیت) برای به تعویق انداختن مهلت اجرای مکانیزم ماشه به مدت شش ماه--درخواستی که با رأی‌گیری رد نشد--خود نشانه‌ای از سخنان دوپهلو و سیاست چندوجهی لاوروف است.