در این جستار کوتاه، نگاه شاملو به دین و دگرگونی این نگاه در دوره‌های گوناگون بررسی می‌شود

*

شاملو شاعری دین‌باور نبوده است؛ با این‌همه، با حساسیت یک فرد سکولار به دین برخورد نکرده است. به پدیده‌های دینی، روی هم رفته، به عنوان پدیده‌های ازلی و ابدی نگاه کرده است. از نظر چگونگی برخورد به نمادهای دینی، سه دوره‌ را می‌توان در شعر شاملو شناسایی کرد.



۱- از آغاز شاعری تا «لحظه‌ها و همیشه»

۲- از «لحظه‌ها و همیشه» تا انقلاب

۳- پس از انقلاب

*

در دوره‌ی نخست، دین و نمادهای دینی بازتابی ويژه در شعر شاملو ندارد. در شعر عامیانه‌ی «بارون» اشاره‌ای به «قبله» دارد: « ما ظلمو نفله کردیم/آزادی رو قبله کردیم»‌ (بارون، هوای تازه)

از «لحظه‌ها و همیشه» به بعد است که فرهنگ دینی بازتابی چشمگیر در شعرهای شاملو پیدا می‌‌کند. در باره‌ی مطالعه‌‌ی متن‌های دینی شاملو در مصاحبه‌ای می‌گوید:

« برخورد با اثری از دی.اچ.لارنس که به شیوه‌ی تورات نوشته بود مرا به خواندن تورات برانگیخت، و از آنجا به خواندن تفاسیر قرآن. پس از آن هرچه به دستم رسید، خواندم...»۱

تاثیر کتاب مقدس (تورات و انجیل) را در شعرهای «لوح» و « مرگ ناصری» و در چند شعری که به روش تورات نوشته شده می‌توان دید. شعر «لوح» به روشنی نشان می‌دهد که شاملو پس از خواندن «کتاب مقدس»‌ دین‌اندیشی کرده و به مقایسه‌ی آموزه‌های دینی پرداخته و موضع گرفته است؛ در شعر «مرگ ناصری» مسیح را می‌ستاید. با اینهمه شاملو باید و شاید به جایگاه راستین دین در جامعه نیاندیشیده بوده است؛ از این رو نوسان‌هایی در برخورد وی به دین و فرهنگ دینی در شعرهایش دیده می‌شود.

*

از سالهای ۴۵ (قفنوس در باران) به بعد، واژگان دینی در شعر شاملو نمود پیدا می‌کند یا دستمایه‌ی برخی از ایماژهای شعری‌اش می‌شود:

«خدای را/ مسجد من کجاست/ای ناخدای من؟...

و به سجده/ من/ پیشانی بر خاک نهادم (سفر، قُقنوس در باران، ص. ۵۹۷)

*

از شب هنوز مانده دو دانگی

ور تائب‌اید و پاک و مسلمان

نماز را

از چاووشان نیامده بانگی!» (با چشم‌ها، مرثیه‌های خاک. ص ۶۵۵)

*

بگو برهنه به خاک‌ام کنند

سراپا برهنه

بدان‌گونه که عشق را نماز می‌بریم (در آمیختن، ابراهیم در آتش)

*

و «سرخی»

حُرمتی که نمازش می‌بری.

...

که نماز آخرین را به زیارت می‌رفتیم (زبان دیگر، دشنه در دیس)

*

نگاه از صدای تو ایمن می‌شود

چه مومنانه نام مرا آواز می‌دهی (شبانه، ابراهیم در آتش)

*

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد

که مادران سیاه‌پوش

- داغ‌داران زیباترین فرزندان آفتاب و باد-

هنوز از سجاده‌ها

سر برنگرفته‌اند! (آخر بازی، ترانه‌های کوچک غربت)

*

کاربرد واژگان دینی یا هر واژه‌ای در شعر به خودی خود ایرادی ندارد؛ چگونگی کاربرد آنهاست که مهم است. واژگان دینی در این شعرها، کم و بیش، با همان بار معنایی بکار برده‌ شده‌اند که در ادبیات دینی. یعنی انگار از درون به این واژه‌ها برخورد شده و نه از بیرون و با فاصله. برای نشان دادن برخوردی دیگرگونه به نمادهای دینی، پاره‌‌ شعری از فروغ می‌تواند روشنگر باشد: