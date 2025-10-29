🔺در بریتانیا، گروهی از سارقان با استفاده از تله هندلر یک دستگاه خودپرداز در سوپرمارکت سینزبری را دزدیدند.
🔺مجرمان دستگاه خودپرداز را از دیوار فروشگاه کندند، آن را روی وسیله نقلیه خود سوار و با آرامش فرار کردند.
WILD VIDEO: A gang in the UK used a construction telehandler to rip an ATM straight out of a Sainsbury's wall -- like something out of Fast & Furious: Milton Keynes Edition.-- Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 28, 2025
They loaded it up, masked up, and vanished before police arrived.
Britain's crime crisis keeps getting...
