حمزه صفوی در گفتوگو با انتخاب عنوان کرد: آمریکا به یک دوران بلوغ و نبوغ در تحریم رسیده است.
الگوی تحریم آمریکایی متفاوت شده است.
از ۲۵ شهریور یک گام جدید در تاریخ بشریت در حوزه تحریمها رخ داده و آن این است که عدد بزرگی، ۱.۸ میلیارد دلار از رمزارزهایی که متعلق به ایران بود که تصور میشد تحریم پذیر نیست، تحریم شده است.
روایت حمزه صفوی از تغییر بزرگ در الگوی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران:-- gooya (@gooyanews) October 29, 2025
