Wednesday, Oct 29, 2025

صفحه نخست » روایت حمزه صفوی از تغییر بزرگ در الگوی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران

hamzehS.jpg

حمزه صفوی در گفت‌و‌گو با انتخاب عنوان کرد: آمریکا به یک دوران بلوغ و نبوغ در تحریم رسیده است.

الگوی تحریم آمریکایی متفاوت شده است.

از ۲۵ شهریور یک گام جدید در تاریخ بشریت در حوزه تحریم‌ها رخ داده و آن این است که عدد بزرگی، ۱.۸ میلیارد دلار از رمزارز‌هایی که متعلق به ایران بود که تصور می‌شد تحریم پذیر نیست، تحریم شده است.

***

مطلب بعدی...
izadi.jpg
سه مطرود: فرخ، سروش و بهنود!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد
goftar4.jpg
حقایقی در مورد علی ضیا
oholic29.jpg
رابطه متولدین هر ماه با چای
daily29.jpg
مشاور جنجالی، حسام الدین آشنا
goftar27.jpg
تصاوير رسانه خارجی از ویرانی خانه‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟

از سایت های دیگر

ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟
one28-1.jpg
بازدید هنرمندان حکومتی از ویرانه ساختمان شیشه ای صداوسیما
dontTell_022520.jpg
این جملات را به افراد بالای ۳۰ سال نگویید!
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy