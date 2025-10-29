ویدیویی که روز سهشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در شبکههای اجتماعی منتشر شده، زخمی شدن یک نفر در اثر تیراندازی در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک تهران را نشان میدهد.
خبرنامه امیرکبیر در شرح این رویداد نوشته است ماموران نیروی انتظامی در جریان عملیاتی برای بازداشت چند فرد مظنون به زورگیری وارد عمل شدند. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات یکی از افراد بر اثر شلیک ماموران مجروح شده است.
🎥 ویدیویی که روز سهشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در شبکههای اجتماعی منتشر شده، زخمی شدن یک نفر در اثر تیراندازی در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک تهران را نشان میدهد.-- ایران وایر (@iranwire) October 29, 2025
خبرنامه امیرکبیر در شرح این رویداد نوشته است ماموران نیروی انتظامی در جریان عملیاتی برای بازداشت چند فرد مظنون به... pic.twitter.com/ymhYJVD4f9
طفلی، باباش رو کُشتن! ف. م. سخن