ویدیویی که روز سه‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، زخمی شدن یک نفر در اثر تیراندازی در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک تهران را نشان می‌دهد.

خبرنامه امیرکبیر در شرح این رویداد نوشته است ماموران نیروی انتظامی در جریان عملیاتی برای بازداشت چند فرد مظنون به زورگیری وارد عمل شدند. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات یکی از افراد بر اثر شلیک ماموران مجروح شده است.