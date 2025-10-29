یورونیوز - ژان‌استفان برون، فیلمساز سوئیسی با بهره‌گیری از ابزارهای داستان‌پردازی، واپسین مرحله‌ مذاکرات هسته‌ای ایران را در قالب سریالی ۶ قسمتی با عنوان معامله (The Deal) به تصویر کشید.

سریال معامله که محصول مشترک سوئیس و فرانسه است و نمایش آن به تازگی در تلویزیون سوئیس به پایان رسیده و در تلویزیون آرته فرانسه همچنان قابل مشاهده است، بخشی از مذاکرات فشرده تیم ایرانی با گروه کشورهای ۱+۵ را در بهار ۲۰۱۵ روایت می‌کند.



اکثر سکانس‌های این سریال در یکی از هتل‌های لوکس ژنو در سوئیس می‌گذرد که میزبان هیات‌های ایرانی، آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی است؛ تیم‌هایی که امیدوارند به توافقی بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران برسند.

دراین سریال فشارهای آمریکا و اسرائیل برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اصرار ایران برای آزادسازی دارایی‌ها، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و کارشکنی موساد را روایت می‌کند. در عین حال، تحریم‌ها و اثرات آن بر زندگی مردم ایران و مخالفت نسل جوان با سبک زندگی دیکته شده توسط حکومت نیز به تصویر کشیده شده است.

چانه‌زنی پشت پرده در مورد بسته‌شدن راکتور هسته‌ای اراک و موشک‌های بالستیک ایران از دیگر نکات جالب این سریال است؛ جایی که در حین مذاکرات خبر می‌رسد ایران با یکی از موشک‌های بالستیک پیشرفته خود، خاک اسرائیل را هدف قرار داده است و هیات آمریکایی را بر آن می دارد تا خواستار گنجانده شدن محدودشدن برنامه موشکی ایران در پیش‌نویس توافق شود اما در ادامه معاون وزیر خارجه آمریکا بر سر این موضوع که خط قرمز جمهوری اسلامی است با وزیر خارجه ایران «معامله» می‌کمد، معامله‌ای که ظاهرا و به‌زعم هر دو برنده-برنده است.

هیات ایرانی را محسن مهدوی (با بازی آنتونی عزیزی)، وزیر خارجه‌ای با سابقه‌ای که محمد جواد ظریف را تداعی می‌کند، رهبری می‌شود؛ وزیری که «وطن‌دوست» جلوه می‌کند و تحت نظارت شدید نماینده‌ سپاه پاسداران با بازی الکساندر بهرنگ کشتکار قرار دارد و با محدودیت‌های جدی مواجه است. در ادامه سریال مشخص می‌شود که حتی دختر دانشجویش در ایران در تظاهرات ضد حکومتی شرکت می‌کند و واهمه‌ای از این اقدام ندارد.

چند طبقه‌ بالاتر، سیندی کوهن (با بازی جولیت استیونسون)، معاون وزیر خارجه‌ آمریکا، اقامت دارد که ظاهر و رفتارش وندی شرمن را به یاد تماشاگر می‌اندازد. او هم میان فشار وزیر خارجه آمریکا و سرسختی نماینده وزارت خزانه‌داری گرفتار شده؛ نماینده‌ای که فقط به تشدید تحریم‌ها باور دارد.

بازیگر انگلیسی فنلا وولگار نقش مارگارت دیویس را ایفا می‌کند، شخصیتی که ترکیبی از شوخ‌طبعی و نگاه اقتصادی اتحادیه‌ اروپا را ارائه می‌کند. ظاهر، رفتار و حتی گویش او نیز به‌طور آشکار از کاترین اشتون، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه، قبل از فدریکا موگرینی الهام گرفته شده است. خانم اشتون در مقطعی از مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کرد.