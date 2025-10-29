Wednesday, Oct 29, 2025

سریال «معامله»: بازسازی جدال ظریف و شرمن با چاشنی عشق راز و دیپلماسی

یورونیوز - ژان‌استفان برون، فیلمساز سوئیسی با بهره‌گیری از ابزارهای داستان‌پردازی، واپسین مرحله‌ مذاکرات هسته‌ای ایران را در قالب سریالی ۶ قسمتی با عنوان معامله (The Deal) به تصویر کشید.

سریال معامله که محصول مشترک سوئیس و فرانسه است و نمایش آن به تازگی در تلویزیون سوئیس به پایان رسیده و در تلویزیون آرته فرانسه همچنان قابل مشاهده است، بخشی از مذاکرات فشرده تیم ایرانی با گروه کشورهای ۱+۵ را در بهار ۲۰۱۵ روایت می‌کند.

lovestory.jpg
اکثر سکانس‌های این سریال در یکی از هتل‌های لوکس ژنو در سوئیس می‌گذرد که میزبان هیات‌های ایرانی، آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی است؛ تیم‌هایی که امیدوارند به توافقی بر سر برنامه‌ی هسته‌ای ایران برسند.

دراین سریال فشارهای آمریکا و اسرائیل برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اصرار ایران برای آزادسازی دارایی‌ها، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و کارشکنی موساد را روایت می‌کند. در عین حال، تحریم‌ها و اثرات آن بر زندگی مردم ایران و مخالفت نسل جوان با سبک زندگی دیکته شده توسط حکومت نیز به تصویر کشیده شده است.

چانه‌زنی پشت پرده در مورد بسته‌شدن راکتور هسته‌ای اراک و موشک‌های بالستیک ایران از دیگر نکات جالب این سریال است؛ جایی که در حین مذاکرات خبر می‌رسد ایران با یکی از موشک‌های بالستیک پیشرفته خود، خاک اسرائیل را هدف قرار داده است و هیات آمریکایی را بر آن می دارد تا خواستار گنجانده شدن محدودشدن برنامه موشکی ایران در پیش‌نویس توافق شود اما در ادامه معاون وزیر خارجه آمریکا بر سر این موضوع که خط قرمز جمهوری اسلامی است با وزیر خارجه ایران «معامله» می‌کمد، معامله‌ای که ظاهرا و به‌زعم هر دو برنده-برنده است.

هیات ایرانی را محسن مهدوی (با بازی آنتونی عزیزی)، وزیر خارجه‌ای با سابقه‌ای که محمد جواد ظریف را تداعی می‌کند، رهبری می‌شود؛ وزیری که «وطن‌دوست» جلوه می‌کند و تحت نظارت شدید نماینده‌ سپاه پاسداران با بازی الکساندر بهرنگ کشتکار قرار دارد و با محدودیت‌های جدی مواجه است. در ادامه سریال مشخص می‌شود که حتی دختر دانشجویش در ایران در تظاهرات ضد حکومتی شرکت می‌کند و واهمه‌ای از این اقدام ندارد.

چند طبقه‌ بالاتر، سیندی کوهن (با بازی جولیت استیونسون)، معاون وزیر خارجه‌ آمریکا، اقامت دارد که ظاهر و رفتارش وندی شرمن را به یاد تماشاگر می‌اندازد. او هم میان فشار وزیر خارجه آمریکا و سرسختی نماینده وزارت خزانه‌داری گرفتار شده؛ نماینده‌ای که فقط به تشدید تحریم‌ها باور دارد.

بازیگر انگلیسی فنلا وولگار نقش مارگارت دیویس را ایفا می‌کند، شخصیتی که ترکیبی از شوخ‌طبعی و نگاه اقتصادی اتحادیه‌ اروپا را ارائه می‌کند. ظاهر، رفتار و حتی گویش او نیز به‌طور آشکار از کاترین اشتون، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه، قبل از فدریکا موگرینی الهام گرفته شده است. خانم اشتون در مقطعی از مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی ایران مذاکره می‌کرد.

فیلم‌نامه که افزون بر برون و وینوکور، اوژن ریوس، ژولین لاکومب و استفان میشل نیز در نگارش آن مشارکت داشته‌اند، مجموعه‌ای از ترفندها را به‌کار می‌گیرد تا مباحث فنی مذاکرات را برای تماشاگر قابل‌فهم کنند و در عین حال، برخی مسائل روز جامعه ایران از جمله فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم، کاسبان تحریم و نیز مخالفت نسل جوان با سبک زندگی دیکته شده توسط حکومت را نیز وارد داستان کنند.

سریال معامله در خلال مذاکرات فشرده هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، درام عاشقانه‌ای نیز به تصویر می‌کشد؛ عشقی کهنه میان رئیس هیات سوئیسیِ تسهیل‌کننده‌ مذاکرات و دانشمند هسته‌ای ایران.

پس از بروز تهدید ترورِ کارشناس اصلی تیم ایران توسط موساد و حذفش از حضور در ژنو، دانشمندی دیگر به اصرار وزیر خارجه ایران و در عین مخالفت نماینده سپاه پاسداران از زندان اوین روانه ژنو می‌شود. او عشق گمشده رئیس هیات سوئیسی است که پس از مفقود شدنش در تهران، دختر مقام سابق ایرانی و رئیس فعلی تیم سوئیسی را ناچار به جلای وطن کرده بود. او که در میانه این دور از مذاکرات و بواسطه رسانه‌ای شذن دیدار محرمانه وزرای خارجه ایران و آمریکا به مقام ریاست هیات سویسی ارتقا پیدا کرده، همزمان با ادای وظیفه تسهیل‌کنندگی مذاکرات، به دنبال نجات فیزیکدان ایرانی از بازگشت به زندان اوین است.

سریال در ۶ قسمت چالش‌های حصول توافق از جمله فشارهای آمریکا و اسرائیل برای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، اصرار ایران برای آزادسازی دارایی‌هایش، تبال زندانیان میان ایران و آمریکا و نیز تلاش‌های کارشکنانه موساد را روایت کرده است.

ژان‌استفان برون، کارگردان سریال، توضیح داده که شبکه‌ ملی سوئیس (RTS) در سال ۲۰۱۸ مسابقه‌ای برای ساخت سریال برگزار کرد و او به واسطه دوستی با سرژ میشل، خبرنگاری سوئیسی که سال‌ها مذاکرات هسته‌ای ایران را گزارش کرده بود، ترغیب شد تا با ایده ساخت این سریال در مسابقه شرکت کند؛ ایده‌ای که در نهایت برنده شد.

او ادامه داد: «ما گزارش‌های هشت روزنامه‌ بین‌المللی از جمله گاردین، واشنگتن پست و نیویورک تایمز را جمع‌آوری کردیم و پرونده‌ای ۱۲۰ صفحه‌ای از کل مذاکرات ساختیم.همچنین از گرگوار مالار، استاد دانشگاه ژنو، روش‌های مذاکره را آموختیم.»

آقای برون خاطرنشان کرد: «با دیپلماتی سوئیسی که سال‌ها در ایران کار کرده بود، ساعت‌ها گفت‌وگو کردیم. زنی که با دقت حرف می‌زد و عشقش به ایران الهام‌بخش شخصیت اصلی شد.»

این سریال تا آوریل ۲۰۲۶ بر روی وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه فرانسوی آرته (Arte) قابل تماشاست.

