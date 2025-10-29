Wednesday, Oct 29, 2025

صفحه نخست » طفلی، باباش رو کُشتن! ف. م. سخن

IMG_1560.jpeg.تشابه چند دستگی میان انقلابی های دوران بعد از انقلاب اکتبر و مرگ لنین با چند دستگی میان اسلامی های جمهوری نکبت بعد از مرگ خمینی. استالین تروتسکی را از میان برداشت و خامنه ای رفسنجانی را. اهمیت و فواید نوشتن یادداشت های روزانه توسط حاکمان و اهل سیاست برای تاریخ نویسان آینده. اشاره به یادداشت های روزانه رییس جمهور بنی صدر و روزنوشت های هاشمی رفسنجانی. اشاره به تغییراتی که رفسنجانی ها خواهان انجام آن در ایران بودند و مخالفت خامنه ای و تمامیت خواهان که در نهایت باعث از میان بردن و به قتل رساندن هاشمی رفسنجانی شد. اشاره فائزه به کشته شدن پدرش به خواست خامنه ای با تشبیه آن به قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه...
با ما همراه باشید...



مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
تیراندازی در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک تهران
مطلب بعدی...
zarif2.jpg
سریال «معامله»: بازسازی جدال ظریف و شرمن با چاشنی عشق راز و دیپلماسی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد
goftar4.jpg
حقایقی در مورد علی ضیا
oholic29.jpg
رابطه متولدین هر ماه با چای
daily29.jpg
مشاور جنجالی، حسام الدین آشنا
goftar27.jpg
تصاوير رسانه خارجی از ویرانی خانه‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟

از سایت های دیگر

این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان
این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟
one28-1.jpg
بازدید هنرمندان حکومتی از ویرانه ساختمان شیشه ای صداوسیما
dontTell_022520.jpg
این جملات را به افراد بالای ۳۰ سال نگویید!
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy