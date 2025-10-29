.تشابه چند دستگی میان انقلابی های دوران بعد از انقلاب اکتبر و مرگ لنین با چند دستگی میان اسلامی های جمهوری نکبت بعد از مرگ خمینی. استالین تروتسکی را از میان برداشت و خامنه ای رفسنجانی را. اهمیت و فواید نوشتن یادداشت های روزانه توسط حاکمان و اهل سیاست برای تاریخ نویسان آینده. اشاره به یادداشت های روزانه رییس جمهور بنی صدر و روزنوشت های هاشمی رفسنجانی. اشاره به تغییراتی که رفسنجانی ها خواهان انجام آن در ایران بودند و مخالفت خامنه ای و تمامیت خواهان که در نهایت باعث از میان بردن و به قتل رساندن هاشمی رفسنجانی شد. اشاره فائزه به کشته شدن پدرش به خواست خامنه ای با تشبیه آن به قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه...

