صفحه نخست » برادر تاجزاده درگذشت / تحصن فخرالسادات محتشمی‌پور مقابل زندان اوین

tajzaedeh.jpgبدنبال فوت برادر سید مصطفی تاج‌زاده، فخرالسادات محشتمی پور همسر وی برای گرفتن مرخصی به زندان اوین مراجعه کرده است.

او به امتداد گفت که تا کنون مسئولین زندان در حال نهایت تلاش برای دادن مرخصی هستند اما دادستانی هنوز با آن موافقت نکرده‌است.

محتشمی‌پور تاکید کرد که تا وقتی که موفق به گرفتن مرخصی برای تاج‌زاده نشود در مقابل زندان اوین حضور خواهد داشت.

تحصن مقابل اوین

پس‌از درگذشت برادر سیدمصطفی تاجزاده، فخرالسادات محتشمی‌پور و جمعی از فعالان سیاسی تا اعطای مرخصی به او در مقابل زندان اوین دست به تحصن زدند.

