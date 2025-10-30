نماد امتناع اندیشه در ایران

مجید مرادی



امروز عکسی از کارگر شهرداری علیرضا زاکانی منتشر شد که او را در حال شکستن تابلوی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشان می‌دهد. گویا اجازه ندادند حتی کاشی‌ها را بردارند و به امید بنای خانه‌ای دیگر برای اندیشمندان علوم انسانی به جای دیگر منتقل کنند.

این عکس نمادی کامل از امتناع اندیشه در ایران است. گزمه ها تو را می‌بویند مبادا که اندیشیده باشی!

قبیله زاکانی با اندیشه مشکل دارد نه با چند کاشی و برای همین خانه اندیشمندان را خانه تیمی می‌بیند!

دو سال پیش به دوستان گفتم امیدی نداشته باشند که زاکانی این خانه را ویران نکند. این جماعت هیچ کاری را بهتر از تخریب بلد نیستند، درست مانند نتانیاهو!