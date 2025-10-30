Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » این عکس نمادی کامل از امتناع اندیشه در ایران است

moradi2.jpgنماد امتناع اندیشه در ایران

مجید مرادی

امروز عکسی از کارگر شهرداری علیرضا زاکانی منتشر شد که او را در حال شکستن تابلوی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشان می‌دهد. گویا اجازه ندادند حتی کاشی‌ها را بردارند و به امید بنای خانه‌ای دیگر برای اندیشمندان علوم انسانی به جای دیگر منتقل کنند.

این عکس نمادی کامل از امتناع اندیشه در ایران است. گزمه ها تو را می‌بویند مبادا که اندیشیده باشی!

kashi.jpgقبیله زاکانی با اندیشه مشکل دارد نه با چند کاشی و برای همین خانه اندیشمندان را خانه تیمی می‌بیند!

دو سال پیش به دوستان گفتم امیدی نداشته باشند که زاکانی این خانه را ویران نکند. این جماعت هیچ کاری را بهتر از تخریب بلد نیستند، درست مانند نتانیاهو!

