به گزارش رسانههای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی طرح تازهای را برای صادرات سوخت از طریق خطوط راهآهن به افغانستان آغاز کرده است. در نخستین مرحله این پروژه، بیست واگن حامل گازوئیل از ایران به افغانستان - که در حال حاضر تحت کنترل طالبان است - ارسال شده است
هدف این طرح صادرات ماهانه دستکم ۳۰ هزار تن فرآوردههای سوختی عنوان شده است.
سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان که اکنون زیر نظر طالبان اداره میشود، ارسال این محموله را تأیید کرده و گفته است که یک شرکت خصوصی مسئول انتقال آن بوده است و دولت تلاش دارد با توسعه شبکه راهآهن، زمینه را برای فعالیت آسانتر تاجران فراهم کند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که مقصد نهایی این محمولهها بازار داخلی افغانستان است یا قرار است از آنجا به چین - بزرگترین خریدار فرآوردههای نفتی ایران - منتقل شود. تهران در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای بینالمللی، نفت و مشتقات آن را از طریق مسیرهای غیرمستقیم و شبکههای پیچیده به پالایشگاههای کوچک چینی صادر کرده است.
در این میان، اظهارات بابک زنجانی، تاجر پرحاشیه ایرانی، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نیز گمانهزنیها را افزایش داده است. او که به دلیل پروندههای فساد مالی بیش از یازده سال زندانی بوده، نوشته است: «برای نخستین بار مسیر ریلی ایران به افغانستان و از آنجا به چین فعال شده است.»
تحلیلگر مؤسسه اوراسیا گروپ، گریگوری برو، نیز در واکنش به این خبر گفته است که اجرای چنین مدلی از صادرات به چین از نظر لجستیکی بسیار پیچیده است، اما در عین حال افزود که حمل سوخت با قطار در مقایسه با نفتکشهای دریایی، کمتر در معرض اختلال و کنترل خارجی قرار دارد.
