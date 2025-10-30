Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » واکنش کاریکاتوری مانا نیستانی به ماجرای پژمان جمشیدی

دویچه وله - هفته گذشته خبر اتهام تجاوز یکی از بازیگران سینما بحث‌های بسیار در فضای مجازی ایجاد کرد. ماجرا با انتشار گزارشی در روزنامه "هم‌میهن" که حاوی صحبت‌های قربانی بود اوج بیشتری یافت و ساعاتی بعد وبسایت این روزنامه را به بهانه نوع حجاب تصویر همراه گزارش مسدود کردند.

همزمان متهم ضمن تکذیب اتهامات بدون هر گونه مشکلی ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد. منتقدان تمام این نشانه‌ها را نمایشگر حمایت قدرت از سلبریتی متهم به تجاوز دانستند و خصوصا بر این سوال تاکید کردند که چطور است سال ۱۴۰۱ بسیاری از ‌چهره‌های هنری زن که بر حکومت شوریدند و حجاب از سر برداشتند ممنوع‌الخروج شدند اما متهم به تجاوز به عنف بی‌هیچ مانعی کشور را ترک کرد؟ مانا نیستانی، کاریکاتور این هفته برای دویچه وله را به این موضوع اختصاص داده است.

manalarge.jpg👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

:::

مطلب قبلی...
IMG_1578.jpeg
شما که به پنجاه و هفتی ها فحش می دهید! کتاب «کافه رادیو»ی مهدی اصلانی را بخوانید!؛ ف. م. سخن
مطلب بعدی...
chnfourteen.jpg
گزارش کانال ۱۴ اسرائیل: پشت پرده اعدام جواد نعیمی در ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
daily30.jpg
بزرگداشت ناصر تقوایی در خانه هنرمندان
one10.jpg
عکسهای منشوری دیگری از محمود احمدی نژاد با توریست ها در ترکیه
newso.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی
goftar30-1.jpg
هنرپیشه ایرانی در جشنواره رم
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال
one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد

از سایت های دیگر

انقلابی در راه است: نایکی از کفشی هوشمند با لقب «دوچرخه برقی پاها» رونمایی کرد
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy