دویچه وله - هفته گذشته خبر اتهام تجاوز یکی از بازیگران سینما بحث‌های بسیار در فضای مجازی ایجاد کرد. ماجرا با انتشار گزارشی در روزنامه "هم‌میهن" که حاوی صحبت‌های قربانی بود اوج بیشتری یافت و ساعاتی بعد وبسایت این روزنامه را به بهانه نوع حجاب تصویر همراه گزارش مسدود کردند.

همزمان متهم ضمن تکذیب اتهامات بدون هر گونه مشکلی ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد. منتقدان تمام این نشانه‌ها را نمایشگر حمایت قدرت از سلبریتی متهم به تجاوز دانستند و خصوصا بر این سوال تاکید کردند که چطور است سال ۱۴۰۱ بسیاری از ‌چهره‌های هنری زن که بر حکومت شوریدند و حجاب از سر برداشتند ممنوع‌الخروج شدند اما متهم به تجاوز به عنف بی‌هیچ مانعی کشور را ترک کرد؟ مانا نیستانی، کاریکاتور این هفته برای دویچه وله را به این موضوع اختصاص داده است.

