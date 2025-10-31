Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » آبروریزی در توکیو: نتیجه بودجه میلیاردی نهاد دولتی برای مسلمانان کردن ژاپنی ها

falahatpishe.jpgایندیپندنت فارسی - حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مناظره‌ای که حدود یک‌ماه‌و‌نیم قبل در انتخاب انجام شده است، درباره بودجه هنگفتی که نهادهای مسئول تبلیغات اسلامی دریافت می‌کنند گفت:

«فلان نهاد، بیش از هزار میلیارد بودجه در سال می‌گیرد و می‌خواهد ژاپنی‌ها را مسلمان کند، این‌ها در طول شش سال یک نفر را مسلمان کرده بودند، بعدا فهمیدیم آن فرد هم ژاپنی نیست.»

دولت پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴، سرمایه هنگفتی از منابع ایران را به نهادهای مذهبی و تبلیغات اسلامی و ایدئولوژیک اختصاص داد.

از جمله مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، جامعه‌المصطفی، ۱۷۵۶ میلیارد تومان، تبلیغات اسلامی، پنج هزار میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز، ۱۲۹ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ۳۱۳ میلیارد تومان. گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴، از بودجه پنج استان بیشتر است.

مطلب بعدی...
mana.jpg
واکنش کاریکاتوری مانا نیستانی به ماجرای پژمان جمشیدی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال
newso.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی
one10.jpg
عکسهای منشوری دیگری از محمود احمدی نژاد با توریست ها در ترکیه
daily30.jpg
بزرگداشت ناصر تقوایی در خانه هنرمندان
goftar30-1.jpg
هنرپیشه ایرانی در جشنواره رم
one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد

از سایت های دیگر

کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy