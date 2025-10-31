ایندیپندنت فارسی - حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس اسبق کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مناظرهای که حدود یکماهونیم قبل در انتخاب انجام شده است، درباره بودجه هنگفتی که نهادهای مسئول تبلیغات اسلامی دریافت میکنند گفت:
«فلان نهاد، بیش از هزار میلیارد بودجه در سال میگیرد و میخواهد ژاپنیها را مسلمان کند، اینها در طول شش سال یک نفر را مسلمان کرده بودند، بعدا فهمیدیم آن فرد هم ژاپنی نیست.»
دولت پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴، سرمایه هنگفتی از منابع ایران را به نهادهای مذهبی و تبلیغات اسلامی و ایدئولوژیک اختصاص داد.
از جمله مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴ هزار میلیارد تومان، جامعهالمصطفی، ۱۷۵۶ میلیارد تومان، تبلیغات اسلامی، پنج هزار میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز، ۱۲۹ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ۳۱۳ میلیارد تومان. گزارشها حاکی از آن است که افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴، از بودجه پنج استان بیشتر است.
