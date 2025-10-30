Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » انتصاب بی سر و صدای احمد وحیدی

goftar30-2.jpgایران اینترنشنال - بر اساس گزارش‌ها، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است.

این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانه‌ها در ایران از صبح روز هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کرده‌اند. پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع عهده‌دار این مسئولیت بوده است.

کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابجایی را منتشر کرده اما تاکنون این خبر به صورت رسمی اعلام نشده است. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد. پس از صدور بیانیه‌ای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.

مطلب قبلی...
fridayP.jpg
حکایت قورباغه ها و لک لک ها و حضور دیپلمات‌های آمریکایی در نماز جمعه تهران
مطلب بعدی...
chnfourteen.jpg
گزارش کانال ۱۴ اسرائیل: پشت پرده اعدام جواد نعیمی در ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
daily30.jpg
بزرگداشت ناصر تقوایی در خانه هنرمندان
one10.jpg
عکسهای منشوری دیگری از محمود احمدی نژاد با توریست ها در ترکیه
newso.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی
goftar30-1.jpg
هنرپیشه ایرانی در جشنواره رم
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال
one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد

از سایت های دیگر

خبر خانوادگی جدید از ابی
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy