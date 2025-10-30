ایران اینترنشنال - بر اساس گزارش‌ها، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است.

این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانه‌ها در ایران از صبح روز هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کرده‌اند. پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع عهده‌دار این مسئولیت بوده است.

کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابجایی را منتشر کرده اما تاکنون این خبر به صورت رسمی اعلام نشده است. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد. پس از صدور بیانیه‌ای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.