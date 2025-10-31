Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » پادشاه بریتانیا عنوان شاهزاده را از برادرش سلب و از اقامتگاه سلطنتی اخراجش کرد

andrew.jpgیورونیوز - کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم، پادشاه بریتانیا ضمن سلب تمام عناوین سلطنتی از اندرو، برادرش، او را از اقامتگاه سلطنتی‌اش اخراج کرد.

کاخ باکینگهام روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت از این پس نام شاهزاده اندرو «اندرو ماونت‌بیتن ویندزور» خواهد بود و دیگر عنوان «شاهزاده» را نخواهد داشت. همچنین او باید اقامتگاه سلطنتی‌اش، «رویال لاج» را ترک کرده و به «محل اقامت خصوصی» منتقل شود.

این تصمیم پس از افشاگری‌هایی درباره ارتباط شاهزاده اندرو با جفری اپستین که شبکه سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران تشکیل داده بود گرفته شد.

در هفته‌های اخیر فشارها بر کاخ باکینگهام افزایش یافته بود تا پادشاه شاهزاده اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم را از اقامتگاه رویال لاج بیرون کند.

شاهزاده اندرو، ۶۵ ساله اوایل ماه جاری میلادی نیز پس از انتقادهای گسترده درباره رابطه‌اش با اپستین و اتهاماتی که ویرجینیا رابرتس جوفری یکی از قربانیان اپستین علیه او مطرح کرده بود اعلام کرد دیگر از عنوان «دوک یورک» که مادرش ملکه الیزابت دوم به او اعطا کرده بود، استفاده نخواهد کرد.

با این حال، تصمیم تازه پادشاه بریتانیا گامی فراتر به شمار می‌رود؛ چرا که عنوان «شاهزاده» که از بدو تولد و به عنوان فرزند ملکه الیزابت دوم فقید در اختیار اندرو بود، از او گرفته می‌شود.

کاخ باکینگهام در بیانیه خود افزود: «این تصمیم‌ها ضروری تشخیص داده شده‌اند، هرچند او همچنان اتهامات علیه خود را رد می‌کند. پادشاه و ملکه گفته‌اند که همواره همدرد قربانیان و بازماندگان آزارهای جنسی بوده و خواهند بود.»

ویرجینیا جوفری در کتابش درباره شاهزاده اندرو چه نوشته است؟

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که انتشار کتاب خاطرات ویرجینیا جیفر، یکی از قربانیان جفری اپستین بار دیگر توجه افکار عمومی را به این پرونده جلب کرده است.

Andrew_accuser.jpg

کتاب او با عنوان «دختر هیچ‌کس» که شش ماه پس از مرگش منتشر شد، شامل روایت‌هایی از روابطش با اپستین و شاهزاده اندرو است؛ ادعاهایی که اندرو آن‌ها را کاملا رد کرده است.

ویرجینیا جیفر در بخشی از کتاب نوشته است که در شانزده سالگی توسط اپستین و گیلن مکسول، دوست دختر او جذب شبکه‌شان شد. او گفته است که مجبور شد در سه نوبت جداگانه با شاهزاده رابطه جنسی داشته باشد.

او نخستین دیدارش با شاهزاده اندرو را اینطور روایت می‌کند : «گیلن صبح مرا بیدار کرد و گفت امروز روز خاصی است، درست مثل سیندرلا قرار است با یک شاهزاده ملاقات کنی. وقتی اندرو را دیدم، گفت 'دخترانم کمی از تو کوچک‌ترند.' مکسول به من گفت همان کاری را برای او انجام بدهم که برای جفری انجام می‌دهم. من می‌دانستم نباید دستورش را زیر سوال ببرم.»

ویرجینیا جیفر که سال ۲۰۲۲ با شاهزاده اندرو به توافق قضایی خارج از دادگاه رسید، در آوریل امسال در سن ۴۱ سالگی خودکشی کرد و جان باخت. انتشار کتابش و بازنشر بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها موج تازه‌ای از فشار بر خاندان سلطنتی و شخص اندرو ایجاد کرد.

جفری اپستین کیست و چه ارتباطی با شاهزاده اندرو داشت؟

جفری اپستین، سرمایه‌گذار بانفوذ آمریکایی بود که به دلیل اتهامات گسترده قاچاق و سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان در ژوئیه ۲۰۱۹ در نیویورک بازداشت شد و یک ماه بعد جسدش در سلولش پیدا شد. پزشکی قانونی نیویورک مرگ او را «خودکشی» اعلام کرد اما پرونده‌اش همچنان با ابهام و تردیدهای فراوان همراه است.

andrew_JE.jpg

اپستین متهم بود که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از دختران زیر ۱۸ سال در املاک شخصی خود سوءاستفاده کرده است.

شاهزاده اندرو از دوستان نزدیک اپستین بود و نامش پس از افشای این پرونده در صدر رسانه‌ها قرار گرفت. او پیشتر به رسانه‌ها گفته بود در دسامبر ۲۰۱۰ پس از دیداری با اپستین در پارک مرکزی نیویورک، رابطه‌اش را با او قطع کرده است.

با این حال ایمیل‌هایی که بعدتر فاش شد نشان دادند او چند ماه پس از آن دیدار همچنان با اپستین در تماس بوده و در یکی از پیام‌ها نوشته بود: «به‌زودی دوباره با هم دیدار خواهیم کرد.»

در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها نام شماری از چهره‌های سرشناس از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیل کلینتون رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده و دیوید کاپرفیلد، شعبده‌باز معروف نیز مطرح شد. همچنین یکی از قربانیان گفته بود مایکل جکسون را در خانه اپستین دیده است، هرچند تاکید کرده هیچ رفتار نامناسبی از او سر نزده بود.

