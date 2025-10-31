یورونیوز - کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم، پادشاه بریتانیا ضمن سلب تمام عناوین سلطنتی از اندرو، برادرش، او را از اقامتگاه سلطنتی‌اش اخراج کرد.

کاخ باکینگهام روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نوشت از این پس نام شاهزاده اندرو «اندرو ماونت‌بیتن ویندزور» خواهد بود و دیگر عنوان «شاهزاده» را نخواهد داشت. همچنین او باید اقامتگاه سلطنتی‌اش، «رویال لاج» را ترک کرده و به «محل اقامت خصوصی» منتقل شود.

این تصمیم پس از افشاگری‌هایی درباره ارتباط شاهزاده اندرو با جفری اپستین که شبکه سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران تشکیل داده بود گرفته شد.

در هفته‌های اخیر فشارها بر کاخ باکینگهام افزایش یافته بود تا پادشاه شاهزاده اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم را از اقامتگاه رویال لاج بیرون کند.

شاهزاده اندرو، ۶۵ ساله اوایل ماه جاری میلادی نیز پس از انتقادهای گسترده درباره رابطه‌اش با اپستین و اتهاماتی که ویرجینیا رابرتس جوفری یکی از قربانیان اپستین علیه او مطرح کرده بود اعلام کرد دیگر از عنوان «دوک یورک» که مادرش ملکه الیزابت دوم به او اعطا کرده بود، استفاده نخواهد کرد.

با این حال، تصمیم تازه پادشاه بریتانیا گامی فراتر به شمار می‌رود؛ چرا که عنوان «شاهزاده» که از بدو تولد و به عنوان فرزند ملکه الیزابت دوم فقید در اختیار اندرو بود، از او گرفته می‌شود.

کاخ باکینگهام در بیانیه خود افزود: «این تصمیم‌ها ضروری تشخیص داده شده‌اند، هرچند او همچنان اتهامات علیه خود را رد می‌کند. پادشاه و ملکه گفته‌اند که همواره همدرد قربانیان و بازماندگان آزارهای جنسی بوده و خواهند بود.»

ویرجینیا جوفری در کتابش درباره شاهزاده اندرو چه نوشته است؟

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که انتشار کتاب خاطرات ویرجینیا جیفر، یکی از قربانیان جفری اپستین بار دیگر توجه افکار عمومی را به این پرونده جلب کرده است.

کتاب او با عنوان «دختر هیچ‌کس» که شش ماه پس از مرگش منتشر شد، شامل روایت‌هایی از روابطش با اپستین و شاهزاده اندرو است؛ ادعاهایی که اندرو آن‌ها را کاملا رد کرده است.

ویرجینیا جیفر در بخشی از کتاب نوشته است که در شانزده سالگی توسط اپستین و گیلن مکسول، دوست دختر او جذب شبکه‌شان شد. او گفته است که مجبور شد در سه نوبت جداگانه با شاهزاده رابطه جنسی داشته باشد.

او نخستین دیدارش با شاهزاده اندرو را اینطور روایت می‌کند : «گیلن صبح مرا بیدار کرد و گفت امروز روز خاصی است، درست مثل سیندرلا قرار است با یک شاهزاده ملاقات کنی. وقتی اندرو را دیدم، گفت 'دخترانم کمی از تو کوچک‌ترند.' مکسول به من گفت همان کاری را برای او انجام بدهم که برای جفری انجام می‌دهم. من می‌دانستم نباید دستورش را زیر سوال ببرم.»