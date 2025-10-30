خبرنامه گویا - احمد زیدآبادی در این یادداشت از عملکرد صدا و سیما و برخی چهره‌های رسانه‌ای حکومتی مانند محمدرضا شهبازی انتقاد کرده است. او معتقد است که برنامه‌های طنز ظاهری شهبازی در واقع ابزار سیاسی برای ایجاد دوقطبی‌های مصنوعی در جامعه و زمینه‌سازی برای برخورد با منتقدان هستند

لاریجانی و دوقطبی‌سازان!

احمد زیدآبادی

تصور بخشی از جامعه این است که برخی شوهای صدا و سیما فقط برای خنده است، اما اینطور نیست! بستگی دارد توسط چه کسی اجرا شوند.

برای مثال، شوهای محمدرضا شهبازی اصلاً برای خنده نیست، از هر جهت زمینه‌سازی برای احضار و تشکیل پرونده و مجازات از راه دوقطبی‌سازی‌های کاذب اجتماعی است!

بعد از عملیات 7 اکتبر و قبل از حملهٔ اسرائیل به نوارغزه، من در یادداشتی در همین کانال نوشتم که اگر حماس نیروهای مسلح خود را از غزه خارج و ادارهٔ آنجا را به دولت خودگردان فلسطین واگذار کند، بهانه از اسرائیل برای اشغال دوبارهٔ نوارغزه و نابودی مال و جان مردم آن گرفته خواهد شد.

بعد از آن، آقای شهبازی در برنامهٔ طنز خود در شبکهٔ دو با اشاره به یاداشت من، مدعی شد که فلانی گفته است: "بده بره!"

با اطلاع از پخش آن شو، با خود گفتم که حالا یک آدم بی‌اطلاع از سیاست خارجی و مسئلهٔ فلسطین برای جلب مخاطب و پر کردن برنامه‌اش چیزی گفته است‌؛ چه اهمیت دارد!

اما وقتی بلافاصله پس از پخش آن شو، احضار و امر به سکوت در آن باره شدم و همینطور اصطلاح "بده برو!" به ترجیع‌بند گفتمان طیف افراطی برای دوختن دهان منتقدان تبدیل شد، تازه دانستم که شوهای آقای شهبازی نه فقط مزاحی بی‌مزه و خنک و بی‌اثر نیست، بلکه عواقب دارد و به بخشی از گفتمان جریانی در داخل حکومت تبدیل می‌شود!

حالا بگذریم از اینکه حماس دو سال پس از حادثه و از بین رفتن حرث و نسل در نوارغزه توسط ارتش اسرائیل ، نهایتاً به همان راهی رفت که به نظر من تنها راه معقول بود! و همینطور بگذریم از اینکه امثال شهبازی و دوستانش بعد از موافقت حماس با طرح 20 بندی ترامپ اصلاً به روی خود نمی‌آورند که آن تهمت‌ها و اذیت و آزارها علیه منتقدان و آن ادعاهای رنگ و وارنگ خودشان بر چه پایه‌ای بود و چرا سرانجامش این شد!