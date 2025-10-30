Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » درگیری رسانه‌ای زیدآبادی با شهبازی

za.jpgخبرنامه گویا - احمد زیدآبادی در این یادداشت از عملکرد صدا و سیما و برخی چهره‌های رسانه‌ای حکومتی مانند محمدرضا شهبازی انتقاد کرده است. او معتقد است که برنامه‌های طنز ظاهری شهبازی در واقع ابزار سیاسی برای ایجاد دوقطبی‌های مصنوعی در جامعه و زمینه‌سازی برای برخورد با منتقدان هستند

لاریجانی و دوقطبی‌سازان!

احمد زیدآبادی

تصور بخشی از جامعه این است که برخی شوهای صدا و سیما فقط برای خنده است، اما اینطور نیست! بستگی دارد توسط چه کسی اجرا شوند.

برای مثال، شوهای محمدرضا شهبازی اصلاً برای خنده نیست، از هر جهت زمینه‌سازی برای احضار و تشکیل پرونده و مجازات از راه دوقطبی‌سازی‌های کاذب اجتماعی است!

بعد از عملیات 7 اکتبر و قبل از حملهٔ اسرائیل به نوارغزه، من در یادداشتی در همین کانال نوشتم که اگر حماس نیروهای مسلح خود را از غزه خارج و ادارهٔ آنجا را به دولت خودگردان فلسطین واگذار کند، بهانه از اسرائیل برای اشغال دوبارهٔ نوارغزه و نابودی مال و جان مردم آن گرفته خواهد شد.

بعد از آن، آقای شهبازی در برنامهٔ طنز خود در شبکهٔ دو با اشاره به یاداشت من، مدعی شد که فلانی گفته است: "بده بره!"
با اطلاع از پخش آن شو، با خود گفتم که حالا یک آدم بی‌اطلاع از سیاست خارجی و مسئلهٔ فلسطین برای جلب مخاطب و پر کردن برنامه‌اش چیزی گفته است‌؛ چه اهمیت دارد!

اما وقتی بلافاصله پس از پخش آن شو، احضار و امر به سکوت در آن باره شدم و همینطور اصطلاح "بده برو!" به ترجیع‌بند گفتمان طیف افراطی برای دوختن دهان منتقدان تبدیل شد، تازه دانستم که شوهای آقای شهبازی نه فقط مزاحی بی‌مزه و خنک و بی‌اثر نیست، بلکه عواقب دارد و به بخشی از گفتمان جریانی در داخل حکومت تبدیل می‌شود!

حالا بگذریم از اینکه حماس دو سال پس از حادثه و از بین رفتن حرث و نسل در نوارغزه توسط ارتش اسرائیل ، نهایتاً به همان راهی رفت که به نظر من تنها راه معقول بود! و همینطور بگذریم از اینکه امثال شهبازی و دوستانش بعد از موافقت حماس با طرح 20 بندی ترامپ اصلاً به روی خود نمی‌آورند که آن تهمت‌ها و اذیت و آزارها علیه منتقدان و آن ادعاهای رنگ و وارنگ خودشان بر چه پایه‌ای بود و چرا سرانجامش این شد!

این جماعت اساساً اهل تهمت و بدون کوچکترین احساس مسئولیت برای پاسخگویی است و فعلاً هم که صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر در اختیارشان است و هر سازی که بخواهند می‌نوازند!

منظور از پیش کشیدن این بحث اشاره به شوی دیگری است که آقای شهبازی در مورد عکس روی جلد روزنامه هم‌میهن در شبکه دو اجرا کرد!

او با کنایات و اشاراتی که به لحاظ فقهی حکم قذف دارند، در مقام دفاع از حجاب و چادر، کلی بهتان بار شمار زیادی از شهروندان و روزنامه‌نگاران کشور کرد!

روشن است که بازی جدیدی برای تعطیلی هم‌میهن به راه انداخته‌اند و به نظرم حتماً هم آن را در جلسهٔ بعدی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز خواهند کرد!

ملالی نیست! فقط بهانه‌ای که برای این کار بر سر نیزه کرده‌اند، از جهاتی بسیار نفرت‌انگیز است!

بهانه‌شان توهین و تعرض به حجاب و عفاف است! شرم هم نمی‌کنند!

مدیر مسئول روزنامهٔ هم‌میهن خود درس حوزه خوانده و از بسیاری از مدعیان اجتهاد، سواد فقهی و قرآنی بسیار بیشتری دارد.

همسرش هم که چادری و خانواده‌اش هم که همگی محجبه‌اند! یعنی او خواسته به خانوادهٔ خود توهین و تعرض کند؟
خب، این چه بازی شرم‌آوری برای تکه تکه کردن جامعه و اختلاف‌افکنی بین صاحبان سبک‌های مختلف زندگی و ایجاد تعارضات و دوقطبی‌های کاذب و بی‌ثبات‌کننده است؟

همین چند روز پیش، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال دستنویسی به مدیران رسانه‌ها از آنان درخواست کرد که به دوقطبی در جامعه دامن نزنند. خطاب به او نوشتم، رسانه‌های مستقل که خود از دوقطبی‌ها زیان می‌بینند، شما مراقب رسانه‌های حکومتی باشید که نان خود را از تفرقه و نزاع اجتماعی در می‌آورند!

حالا از آقای لاریجانی می‌پرسم! آن تصویر سیاه روی جلد هم‌میهن به دو قطبی در جامعه دامن می‌زند یا این الم‌شنگه‌ای که صدا و سیما و کیهان و شرکاء بر سر آن پدید آورده‌اند؟

پاسخ آقای لاریجانی به این پرسش حداقل برای امثال من مشخص خواهد کرد که در تشخیص دوقطبی‌سازان چقدر منصف است و از چه میزان قدرت واقعی برای جلوگیری از خرابکاری دوقطبی‌سازان برخوردار است.

