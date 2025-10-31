Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » جاهلِ شاه‌دوست یا یارِ خمینی؟ سرنوشت دوگانه‌ی طیب حاج رضائی

noqrekar.jpgنهم آبان و طاقِ نصرت های"طیب خان" ( برگی از تاریخ)

مسعود نقره کار

طیبِ حاج رضائی از مشهورترین جاهل های ایران و از اداره کنندگان و"درباغی" بگیرهایِ بزرگترین بازار میوه و تره بار تهران در میدان امین السلطان بود. طیب حاج رضائی خودرا "عاشق امام حسین و اهل بیت" معرفی می کرد، هیئتی بود و بزرگترین دسته عزاداری در ایران را روزهای تاسوعا وعاشورا راه می انداخت و به هزاران نفر" خرج می داد".

طیب حاج رضائی از طرفداران محمد رضا شاه و نزدیک به دربار بود. طیب به پاس خدماتش در وقایع 28 مرداد سال 1332 از سوی در بار " نشان افتخارشماره 2 رستاخیز"، تشویق نامه ها و هدیه ها دریافت کرد. او را هم " تاجبخش" خواندند. وی بارها همراه با جاهل ها ولات های معروف با محمد رضا شاه دیدار داشت. طیب را به خاطر واردکردنِ موز،"سلطان موز" ایران نیز لقب دادند. وی برای نشان دادن علاقه اش به رژیم پهلوی تصاویر رضا شاه و تاج سلطنتی را به گونه ای چشمگیر بر بدنش خالکوبی کرده بود، و تا پایان عمر به این خالکوبی ها می بالید و می نازید.

از دیگر مواردی که طیب حاج رضائی، به قول خودش برای محمد رضا شاه و خانواده اش سنگ تمام گذاشت تا عشق و ارادتش را به این خاندان نشان دهد، برگزاریِ مراسم و جشن پُر شکوه ِ تولد رضا پهلوی در نهم آبان سال 1339 در" بنگاه حمایت مادران و کودکان" (زایشکاه فرح) در میدان مولوی بود.

taqnosrat.jpg
طیب حاج رضائی به یاری سایر جاهل ها و لات های تهران، محله باغ فردوس و چهارراه مولوی و خیابان های اطراف آن را " شاهانه" چراغانی کرد، طاق نصرت ها زد، مسیرِ ورود و خروج شاه و فرح را گلباران کرد، فرش های گرانقیمت پهن کرد، و عده ای را مامور کرد که به هنگامِ خروج فرح پهلوی از زایشگاه، در میان شادی و هلهله مردم بر سر نوزاد و فرح پهلوی و محمد رضا شاه تا مسافتی طولانی پول و گل بریزند، و خلاصه چنان بساط شادی و سروری راه انداخت که محمد رضا شاه ضمن قدردانی به او هدایای بسیار ازجمله یک تپانچه هدیه داد، و به طور سمبلیک شهردار شهر تهران نیز کلید شهر را به "جناب طیب حاج رضائی" اهدا کرد.

هنوز یکسال ازاین رویداد نگذشته بود که درگیری های درون گروهیِ"جاهل ها و لات ها" ( لومپن ها)، که گفته می شد بیش از هرچیز حول و حوشِ مسائل مالی، سهم خواهی و نزدیکی به قدرت سیاسی ومذهبی بود، شدت گرفت و این مجموعه را به دو دسته تقسیم کرد. گروهی به سردستگی شعبان جعفری به دربار نزدیک تر شدند و گروه دیگر از جمله طیب حاج رضائی از دربار فاصله گرفتند.

در شورش 15 خرداد سال 1342 طیب حاج رضائی از آیت الله خمینی حمایت کرد. طیب حاج رضائی و حاج اسماعیل رضائی (از یارانِ طیب) به دلیلِ حمایت از خمینی و شرکت در این شورش محکوم به اعدام و در تاریخ 11 آبانماه 1342 تیرباران شدند. عامل اصلی و رهبرشورش، یعنی خمینی به خارج کشور فرستاده شد!

مطلب بعدی...
tajzaedeh.jpg
برادر تاجزاده درگذشت / تحصن فخرالسادات محتشمی‌پور + خبر تکمیلی فوری

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily31.jpg
درخشش حمیرا در جشن ۵۰ سالگی کاباره تهران
goftar31.jpg
آماده باش تهران برای هالووین
one31.jpg
عبدالله طالع همدانی از مفاخر یهودی ایرانی وسراینده تصنیف برای قمر و ملوک ضرابی
newso.jpg
سالم‌ترین روغن ها برای پخت و پز کدامند
gooyatv31.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar4-1.jpg
مجری حکومتی و ساعت گرانقیمت ۱۳ هزار دلاری
goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال

از سایت های دیگر

خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق
نازیسم به سبک ایرانی

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy