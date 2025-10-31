بررسی دیدگاه‌های مسعود بهنود و امیر طاهری در نسبت با اخلاق روزنامه‌نگاری و روایت قدرت

در روزگاری که رسانه‌ها می‌توانند صدای مردم باشند یا پژواک قدرت، اخلاق روزنامه‌نگاری بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازخوانی است. دو چهره‌ی شناخته‌شده‌ی مطبوعاتی، مسعود بهنود و امیر طاهری، در روایت‌های خود از محمدرضاشاه پهلوی، دو قطب متضاد را نمایندگی می‌کنند: یکی با تخریب شخصیت، دیگری با اسطوره‌سازی. این مقاله تلاش دارد با نگاهی انتقادی به مفهوم حقیقت‌گویی، این دو رویکرد را نقد کند و راهی برای بازسازی گفت‌وگوی ملی پیشنهاد دهد.

اخلاق روزنامه‌نگاری: انتقال حقیقت، نه تکرار روایت‌های قدرت

اخلاق روزنامه‌نگاری یعنی وفاداری به حقیقت، حتی زمانی که روایت‌های رسمی یا محبوب، مسیر دیگری را پیشنهاد می‌کنند. در مواجهه با شخصیت‌هایی چون محمدرضاشاه، این اصل به‌ویژه در تحلیل‌های بهنود و طاهری به چالش کشیده می‌شود.

مسعود بهنود: تخریب شخصیت یا نقد تاریخی؟

در مصاحبه‌ای ویدیویی و مقاله‌های اخیر، بهنود با لحنی تند، شاه را فردی «فاقد سواد» معرفی می‌کند و می‌گوید:

> «محمدرضا پهلوی در طول عمرش پنج کتاب هم نخوانده است، در حالی که رهبر انقلاب سه کتابخانه بزرگ دارد.»

او همچنین تصمیمات شاه را «خودسرانه» و «فاقد مشورت» می‌داند، از جمله جدایی بحرین از ایران.

این نوع داوری‌ها، بدون بررسی زمینه‌های تاریخی و ساختار قدرت، به نوعی «تقلیل‌گرایی اخلاقی» دچار می‌شوند. مقایسه‌ی شاه با رهبر جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری، تاریخی، و فرهنگی، نه تنها غیرمنصفانه بلکه گمراه‌کننده است.

امیر طاهری: اسطوره‌سازی یا بازسازی مشروعیت؟

در مقابل، امیر طاهری در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد، شاه را نماد «سلامت ملی» و «تمدن ایرانی» معرفی می‌کند. او معتقد است که بازگشت به قانون اساسی مشروطه، با محوریت شاه، راه نجات ایران است. در ویدیوی اخیر، طاهری جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیر تمدن ایرانی» می‌نامد و شاه را با صفاتی چون «دوراندیش»، «قانون‌مدار» و «نماد عقلانیت» توصیف می‌کند.