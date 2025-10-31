منطقه خاورمیانه به‌ سوی نظم نوینی در حرکت است. در این مسیر، نقش اسرائیل, دوست تاریخی ایران, در مقابله با جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در تاریخ معاصر خاورمیانه، رابطه ایران دوران پهلوی و اسرائیل از معدود نمونه ‌هایی بود که از آغاز, نه بر اساس تصمیمات کوتاه مدت سیاسی, بلکه بر پایه واقعیت‌ های ژئوپلیتیکی و منافع مشترک دو کشور شکل گرفت. این رابطه, نه محصول یک تصادف، بلکه نتیجه موقعیت طبیعی و منطق ژئوپلیتیکی دو کشوری بود که در منطقه‌ای ناپایدار و پرتنش، در میان قدرت‌های متخاصم و در معرض تهدیدهای مشترک قرار داشتند.

با آغاز تشکیل دولت اسرائیل و حساسیت‌ های موجود در ایجاد روابط با آن کشور، در حالیکه ایران از سویی, شوروی را در همسایگی خود داشت و از سوی دیگر, با احزاب بعثی و موج پان‌ عربیسم افسار گسیخته در جهان عرب روبرو بود، شاه با نگاهی واقع‌ گرایانه و آینده‌ نگر به سیاست خارجی، دوستی و همکاری با اسرائیل را به‌ عنوان بخشی از راهبرد منطقه ‌ای خود برای ثبات، توسعه و امنیت کشور در پیش گرفت. بدین ترتیب و با توجه به جایگاه ممتاز ایران و اسرائیل در معادلات منطقه ای, همکاری و تعامل هوشمندانه ای میان این دو کشور برقرار گردید. همکاری‌ های گسترده ای که در حوزه‌های اقتصاد، کشاورزی، امنیت و فناوری شکل گرفت, بازتاب درک متقابل ایران و اسرائیل از ضرورت‌های تاریخی و منافع مشترکی بود که آن دو را به هم پیوند می داد.