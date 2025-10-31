Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » اسرائیل، دوست بی نیاز از توصیف ایران! بهروز فتحعلی

fathali.jpgمنطقه خاورمیانه به‌ سوی نظم نوینی در حرکت است. در این مسیر، نقش اسرائیل, دوست تاریخی ایران, در مقابله با جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در تاریخ معاصر خاورمیانه، رابطه ایران دوران پهلوی و اسرائیل از معدود نمونه ‌هایی بود که از آغاز, نه بر اساس تصمیمات کوتاه مدت سیاسی, بلکه بر پایه واقعیت‌ های ژئوپلیتیکی و منافع مشترک دو کشور شکل گرفت. این رابطه, نه محصول یک تصادف، بلکه نتیجه موقعیت طبیعی و منطق ژئوپلیتیکی دو کشوری بود که در منطقه‌ای ناپایدار و پرتنش، در میان قدرت‌های متخاصم و در معرض تهدیدهای مشترک قرار داشتند.

با آغاز تشکیل دولت اسرائیل و حساسیت‌ های موجود در ایجاد روابط با آن کشور، در حالیکه ایران از سویی, شوروی را در همسایگی خود داشت و از سوی دیگر, با احزاب بعثی و موج پان‌ عربیسم افسار گسیخته در جهان عرب روبرو بود، شاه با نگاهی واقع‌ گرایانه و آینده‌ نگر به سیاست خارجی، دوستی و همکاری با اسرائیل را به‌ عنوان بخشی از راهبرد منطقه ‌ای خود برای ثبات، توسعه و امنیت کشور در پیش گرفت. بدین ترتیب و با توجه به جایگاه ممتاز ایران و اسرائیل در معادلات منطقه ای, همکاری و تعامل هوشمندانه ای میان این دو کشور برقرار گردید. همکاری‌ های گسترده ای که در حوزه‌های اقتصاد، کشاورزی، امنیت و فناوری شکل گرفت, بازتاب درک متقابل ایران و اسرائیل از ضرورت‌های تاریخی و منافع مشترکی بود که آن دو را به هم پیوند می داد.

شوربختانه, این همکاری ها که با تکیه بر دوستی تاریخی و پیشینه غنی تمدنی و فرهنگی دو ملت ایران و یهود پایه ریزی شده بود, با شورش ویرانگر ۵۷ از هم پاشید و با روی کار آمدن جمهوری شرور اسلامی, سیاست دشمنی و ترور علیه اسرائیل, جایگزین روابط متوازن دو کشور در دوران پهلوی شد.

اما امروز, همان‌گونه که خورشید برای همیشه در پس ابر نمی‌ماند، این واقعیت نیز آشکار ‌گردیده است که پیوند چند هزار ساله دو ملت ایران و اسرائیل، پیوندی گسست ناپذیر است؛ پیوندی که از فرمان کوروش بزرگ برای بازگشت یهودیان به اورشلیم آغاز شده و تا همزیستی مسالمت‌آمیز جامعه یهودی در ایران در طول قرون, ادامه یافته است. این دوستی دیرینه, واقعیتی است که فراتر از سیاست و قدرت، در عمق حافظه تاریخی دو ملت ریشه دوانده است.

نیروهای میهن دوست و واقع‌ گرای ایران، اهمیت همکاری با کشوری همچون اسرائیل را که دارای ظرفیت بالای فنی، اقتصادی و فرهنگی می باشد, درک می‌کنند و بر همین اساس, برقراری دوباره روابط سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و علمی دو کشور را, که تنها با از میان برداشتن جمهوری ترور اسلامی ممکن خواهد بود, گامی مهم در جهت پیشرفت ایران و بازسازی جایگاه تاریخی آن در جهان می‌دانند.

مکانیسم ویرانگر جمهوری اسلامی در تقویت نیروهای تروریستی منطقه, که از واقعیت وجودی آن برمی خیزد, نشان داده است که بود و نبود صلح و ثبات و آرامش در خاورمیانه, با بود و نبود این نظام مخوف, رابطه مستقیم دارد. هم از این روست که منافع واقعی خاورمیانه با منافع ایران و اسرائیل گره خورده است. منطق تاریخی و جغرافیایی خاورمیانه, دوستی و همکاری و اتحاد راهبردی دو کشور ایران و اسرائیل را می طلبد. تنها از این راه است که می توان به نابودی جمهوری نکبت اسلامی و احیای عقلانیت، ثبات و توسعه در خاورمیانه رسید. اینجاست که نقش اسرائیل در چگونگی تقابل با این حکومت شرور برجسته می گردد

مطلب قبلی...
liaghat.jpg
افراط و تفریط در روایت‌سازی درباره محمدرضاشاه، اسماعیل لیاقت
مطلب بعدی...
rahmati.jpg
كورش نماد ملى ايرانيان و سمبل آزاديخواهى براى جهانيان! بابک رحمتى

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


newso.jpg
سالم‌ترین روغن ها برای پخت و پز کدامند
goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال
newso.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی
one10.jpg
عکسهای منشوری دیگری از محمود احمدی نژاد با توریست ها در ترکیه
daily30.jpg
بزرگداشت ناصر تقوایی در خانه هنرمندان
goftar30-1.jpg
هنرپیشه ایرانی در جشنواره رم
one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد

از سایت های دیگر

چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق
دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy