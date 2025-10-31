Friday, Oct 31, 2025

vakonesh.jpgایندیپندنت فارسی - عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری روز چهارشنبه هفتم آبان گفت شهروندان ایرانی که از کشور خارج شده‌اند می‌توانند برگردند و مجازات شوند.

این مقام دولتی به خبرگزاری ایلنا گفت: «ممکن است کسی بنا بر دلایل سیاسی از این کشور خارج شده باشد. طبیعی است که این آدم هر وقت بخواهد وارد کشور شود، می‌تواند وارد شود و کسی نمی‌تواند به او بگوید که نمی‌تواند وارد کشور شود. منتها بدیهی است که اگر جرائمی مرتکب شده باشد، بر اساس حقوق داخلی همه کشورها و نه فقط کشور ما، یک اصل حاکم هست و آن اصل این است که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند.»

عسکری در توجیه این رویه گفت: «در حوزه بین‌الملل هم تحت عنوان اصل مقابله با بی‌کیفری، از این اصل یاد می‌کنند و همه نظام‌های حقوقی آن را قبول دارند. لذا اگر کسی جرم سیاسی دارد، اگر کسی در واقع مشکل امنیتی دارد، طبیعی است که مسیر خاص خودش را دارد. منتهی در آن سامانه [سامانه وضعیت اتباع ایرانی خارج از کشور] حتما به او اطلاع می‌دهند تا مشکلش را رفع کند.»

واکنش یکی از کاربران:

tweet.jpg

canadabanner.jpg
تصویری تازه از پژمان جمشیدی در فرودگاه کانادا

