vakilJS.jpgایران اینترنشنال - در پی انتشار تصاویری از سفر پژمان جمشیدی، بازیگر و بازیکن پیشین فوتبال، به کانادا وکیل او اعلام کرد جمشیدی برای دیدار با خانواده‌اش سفر کرده است. کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، گفت که خروج دائمی موکلش از ایران «شایعه» است و او هر زمان که لازم باشد به کشور بازخواهد گشت.

برجاس افزود: «جمشیدی در پیام خود عنوان کرده بود که قصد دیدار با پدر خود را دارد. پدر، خواهر و سایر اعضای خانواده او در خارج از کشور ساکن هستند و طبیعی است که برای دیدار با خانواده‌اش سفر کند. هر زمان هم که ضرورت ایجاب کند، به کشور بازخواهد گشت.»

به گفته برجاس، دستگاه قضایی در حال حاضر نیازی به حضور جمشیدی ندارد و او در همه جلسات دادگاه و مواجهه‌های حضوری شرکت کرده است. این وکیل افزود که مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده است.

