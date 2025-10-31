فرارو - در روزهای اخیر تصویری از پژمان جمشیدی در فرودگاه بینالمللی کانادا منتشر شده که بار دیگر نام او را به تیتر خبرها آورده است. شاهدان گفتهاند این بازیگر و فوتبالیست سابق ایرانی هنگام ورود به فرودگاه تورنتو دیده شده و ظاهراً برای مدتی به این کشور سفر کرده است.
پژمان جمشیدی که در ماههای گذشته به دلیل حواشی قضایی و اتهاماتی که علیه او مطرح شد در مرکز توجه رسانهها قرار داشت، مدت کوتاهی پس از آزادی از ایران خارج شده است.
برخی منابع غیررسمی میگویند مقصد اولیه او ترکیه بوده و از آنجا راهی کانادا شده؛ هرچند خود جمشیدی هنوز توضیحی رسمی درباره هدف سفرش نداده است.