رادیو فردا - پسر آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی، خبر داد که مادرش روز هفتم مهر امسال هنگام بازگشت از ایران توسط مأموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

رضا ضرابی، فعال سیاسی، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مادرش از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است، و این نهاد را به «ربودن» مادرش از فرودگاه متهم کرد.

او افزود: «ما تا ۴۳ روز هیچ‌گونه اطلاعی از بازداشت مادرم از طریق رسانه‌ها نداشتیم» و حتی برخی افراد ما را متهم می‌کردند که شما در حال «مظلوم‌نمایی» هستید و خانم مهاجر در زندان نیست.

به گفتهٔ این فعال سیاسی، آفرین مهاجر ۷۰ ساله که ساکن لس‌آنجلس آمریکا است هم اکنون در بند ۲۰۹ زنان زندان اوین نگهداری می‌شود و «خود ایشان تلفنی به من این موضوع را خبر داد».

این شهروند ایرانی- آمریکایی از سال ۱۹۹۲ مقیم آمریکا است و به گفتهٔ پسرش، «مبتلا به سرطان و دارای تومور مغزی بین دو چشم» است که «بسیار خطرناک بوده و پزشک، قبل از اعزام به زندان، به ایشان گفته که زمان خیلی طولانی زنده نخواهد ماند».

او افزود که داروهای مادرش حتی در آمریکا در دسترس همگان نیست و او به صورت محدود آن‌ها را دریافت می‌کرد، «اما مطمئناً در زندان از او مراقبت نخواهد شد و اگر به همین منوال پیش برود جانش به شدت در خطر خواهد بود».

«پنج اتهام» آفرین مهاجر

رضا ضرابی می‌گوید از طریق یکی از وکلایی که معمولاً پروندهٔ افراد سیاسی را برعهده می‌گیرد در جریان اتهامات مادرش قرار گرفته است. او این اتهامات را چنین عنوان کرد: «ایجاد گروه معاند»، «عضویت در گروه‌های معاند»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات».

او افزود: گفته‌اند که مادرم برای سفر به ایران «امان‌نامه» یا «توبه‌نامه‌» هم امضا نکرده بود و «همین‌طوری به ایران رفته است».