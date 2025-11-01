در این درس‌ها و درس‌گفتارها اما کسی نگفته که چطور می‌توان بی‌آب‌چشم، بی‌حزن و سوز و اندوه و رقت در مرگِ کسی نوشت که خلق‌نشده‌هایش از ساخته‌هایش بیشترند؛ کسی که آثار چاپ‌نشده‌اش قابل‌شمارش نیست؛ کسی که نوشته‌ها و ساخته‌هایش، هم قبل از آن انقلابِ خانمان‌سوز و هم بعد از آن، زیر تیغ سانسور شرحه‌شرحه شد.

مواجهه با مرگِ تقوایی در شبکه‌های اجتماعی اما فقط سوز و گداز نیست. روشنفکرانِ فعال در شبکه‌های اجتماعی و کاربران عادی دوست دارند او را به «نه‌گفتن»‌اش بشناسانند و بشناسند. قطعه‌هایی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های او دست‌به‌دست می‌شوند با جمله‌های کوبنده و قاطع: «تا زمانی که برای فیلم ساختن باید اجازه گرفت من دیگر فیلم نمی‌سازم»، «تا زمانی که کسی باید قبل از ساخت فیلمنامه‌ی من را بخواند من فیلم نخواهم ساخت» یا «وقتی نمی‌گذارند فیلمت را بسازی، بهتر است سرت را با کار دیگری گرم کنی تا حرمتِ هنرت را نگه داری».

واقعیت این است که وفاداری تقوایی به این گفته‌ها یکی از دلایلی است که او را از دیگران متمایز می‌کند. دیگرانی هم بارها گفتند «تا زمانی که فلان و بهمان برقرار است فیلم نخواهم ساخت» یا «کتاب‌هایم را دیگر به ارشاد نخواهم داد»، اما هم فیلم ساختند و هم کتاب به ارشاد دادند (که البته از حاشیه‌ی امنِ تبعید حرَجی بر این عهدشکنی‌ها نیست؛ مواجهه و مقابله با سانسور یک راه ندارد). تقوایی اما تا آخرین لحظه نه فیلمی ساخت و نه حاضر شد که نوشته‌هایش را بابِ میلِ ارشاد دستکاری کند.

در زمستان ۱۳۹۶ تقوایی به مونیخ سفر کرد، برای نمایش تعدادی از فیلم‌هایش در چارچوب یک جشنواره‌ی ایرانی. نحیف و شکننده و آسیب‌پذیر بود. آثارِ رنج را می‌شد در چشم‌هایش، در حرکات و سکناتش، در اندک کلماتی که می‌گفت و در سکوتِ بی‌پایانش دید. بعدها از نزدیکانش شنیدم که گروهی با وعده و وعیدهای بی‌پایه ــ که «فلان موزه‌ی فیلم در آلمان می‌خواهد فیلم‌هایتان را بازسازی کند» یا چیزی شبیه به این ــ پیرمرد را متقاعد کرده بودند که رنجِ سفر را به جان بخرد، تنها برای این‌که با نامِ او به جشنواره‌ی خود رونقی دهند. به‌رغمِ بیماری و حتی بستری‌شدن در بیمارستانی نزدیکِ مونیخ، در نمایش «آرامش در حضور دیگران» و «ای ایران» و همین‌طور یکی از مستندهایش حضور یافت و کمی صحبت کرد. بی‌اغراق چشم‌هایش در سالن‌های کوچک اما پُر از تماشاگر برق می‌زدند. غم‌انگیز است که یکی از آخرین حضورهای عمومی ناصر تقوایی و صحبت‌کردنِ مستقیمش با مخاطب، قبل از دوره‌ی بیماری و انزوای مطلق، نه در تهران و آبادان بلکه در غربتِ مونیخ بود. برای من آن جشنواره‌ی کذایی فرصتی را فراهم کرد تا چند روز در نزدیکیِ تقوایی باشم. در آن زمان فکر نمی‌کردم که آن مصاحبه ــ که به علتِ وضعیت جسمانیِ تقوایی بسیار مختصرتر از چیزی شد که می‌خواستم ــ یکی از آخرین مصاحبه‌های منتشرشده با آن غولِ سینمای ایران خواهد بود.

از او پرسیدم که آیا واقعاً با کار نکردنِ او و امثالِ او حرمتِ هنر حفظ می‌شود؟ آیا با فیلم‌نساختنِ امثالِ او عرصه به دستِ کسانی نمی‌افتد که نه بلدند فیلم بسازند و نه تعهدی دارند؟ دوست داشتم که پاسخی فلسفی و سیاسی بدهد و جملاتِ کوبنده‌ای بگوید که به تیترِ اول تبدیل شود. اما پاهای پیرمرد نحیف روی زمین بود و پاسخش مادی‌تر و زمینی‌تر از تصورِ من: «این واقعیتِ جامعه‌ی ماست. پیش از تولیدِ فیلم سانسور می‌شویم. اما چه کار می‌شود کرد؟ با این شیوه، کار کردن بسیار دشوار و سخت است. با این شیوه فقط می‌شود فیلمِ سطحی ساخت. برای فیلم ساختن سرمایه‌گذاریِ وسیعی می‌شود. نباید سرمایه‌ی مردم را هدر کرد با فیلمی که دقیق نیست.»

برای کارگردان ۷۶ ساله‌ای که آن روز ۱۷ سال از آخرین فیلمِ اکران‌شده‌اش می‌گذشت، هدر ندادنِ «سرمایه‌ی مردم» و «دقیق‌بودن» دلیلِ کافی برای کار نکردن بود.

در مدرسه‌های روزنامه‌نگاری می‌آموزند که در متن‌هایی که پس از مرگِ هنرمندان نوشته می‌شود باید آثارشان را مرور کرد، نقطه‌ی عطف را پررنگ کرد و نشان داد که بر جریان‌های هنری و اجتماعی دورانِ خود چه تأثیری گذاشته‌اند. اما حتی لازم نیست که به کارهای سرانجام‌نیافته و اکران‌نشده و چاپ‌نشده‌ی تقوایی بپردازیم تا بدانیم که او و امثالِ او را نمی‌توان در چارچوبِ نظریه‌های روزنامه‌نگاریِ جهانِ بدون سانسور گنجاند: اولین فیلمِ بلندش ــ که به نظرِ بسیاری بهترین اثرِ اوست ــ اگر چهار سال آزگار در کشوی سانسورچی‌ها نمی‌مانْد، می‌توانست یکی از فیلم‌هایی باشد که به سینمای موجِ نوی ایران جهت می‌دهند. اما وقتی که «آرامش در حضور دیگران» سرانجام برای مدت کوتاهی اجازه‌ی اکران یافت، موجِ نو شکل گرفته بود و هرچند فیلمِ تقوایی با استقبالِ گسترده‌ی منتقدان و مخاطبان روبه‌رو شد، اما تأثیرش به اندازه‌ی تواناییِ بالقوه‌اش نبود.

این را درباره‌ی نوشته‌های تقوایی هم می‌توان گفت. صفدر تقی‌زاده، یکی از برجسته‌ترین منتقدانِ ادبیاتِ ایران که استعدادِ ادبیِ تقوایی را کشف کرد و زمینه‌ی چاپِ اولین داستان‌های او را در مجله‌های معتبری مثل «آرش» فراهم کرد، می‌گوید در دورانی که نویسندگانِ ایرانی با ساده‌نویسی و کوتاه‌نویسی آشنا نبودند و با قید و صفت و توصیف‌های طولانی و زائد در داستان مداخله می‌کردند، تقوایی خودبه‌خود و بدونِ آموزش، تکنیک‌های مدرن را به کار می‌بُرد و از لفاظی در داستان‌هایش پرهیز می‌کرد. روایتِ آلترناتیو از تاریخ، آن‌هم تاریخِ ادبیات، بی‌معنی است؛ اما اگر مجموعه‌داستانِ اول و آخرش، تابستان همان سال، بعد از چاپِ اول توقیف نمی‌شد و داستان‌های دیگرش هم منتشر می‌شدند، شاید بر جریانِ داستانِ کوتاهِ فارسی هم تأثیر می‌گذاشت.