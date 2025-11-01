ویژه خبرنامه گویا

هر جامعه‌ای در نهایت بازتاب کنش‌ها و انتخاب‌های مردم خویش است. اگر بپذیریم که مسائل و بحران‌های هر کشور را نهایتاً خود مردم آن باید حل کنند، ناگزیر باید اذعان کنیم که مسئولیت سرنوشت ملی بر دوش همه‌ی شهروندان است، نه صرفاً حاکمان. در نظام‌های بسته‌ی سیاسی، گاه اصلاح یا ابتکار از بالا می‌تواند برخی بن‌بست‌های توسعه را بگشاید، اما در غیاب اراده‌ی مؤثر از سوی قدرت، حرکت به‌سوی تغییر تنها زمانی آغاز می‌شود که مردم تصمیم بگیرند خود عامل دگرگونی باشند. کنش مردم می‌تواند در ایجاد تحول در حاکمیت نیز مؤثر باشد و متقابلاً تغییرات در بالا منشأ تحول در جامعه‌ی مدنی است.

در تاریخ معاصر ایران، از مشروطه تا امروز، نوعی تلقی تقدس‌آمیز از «مردم» و انتخاب‌های آن‌ها وجود داشته است. عبارات به‌کاررفته برای خطاب قرار دادن مردم از سوی سیاستمدارن حاکم و نیروهای سیاسی، بسته به گفتمان هر دوره، بازتاب‌دهنده‌ی چنین نگاهی به مردم بوده است؛ «ملت بیدار و آزادی‌خواه»، «ملت ضد استعمار»، «خلق قهرمان»، «بنام خدا و خلق» و «توده‌های ستمدیده» تا «مستضعفان»، «کوخ‌نشینان»، «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی»، «ملت همیشه در صحنه»، عباراتی هستند که چهره‌ای آرمانی و همواره محق از مردم ترسیم می‌کنند. گویی چون همه‌ی ابزارهای قدرت در دست حاکمان است و مردم بسیار ظلم‌دیده هستند و حقوق آنها به اشکال مختلف پایمال شده است، هیچ مسئولیتی متوجه آنها نیست. درست است که مسئولیت کسانی که در قدرت هستند بسیار بیشتر است و آنها بخاطر نابسامانی‌های کشور طبیعتا بیشتر مورد خطاب هستند، اما چنین نگاهی به مردم، هرچند می‌تواند به بسیج، تقویت حس اعتراض و خشم عمومی بینجامد و تأکیدی بر حقوق پایمال‌شده‌ی آن‌ها باشد، اما از سوی دیگر می‌تواند جامعه را از خودانتقادی، مسئولیت‌پذیری و ابتکار سیاسی باز دارد.

تفاوت میان «تقصیر» و «مسئولیت» در همین‌جاست. اغلب چنین است که آحاد یک ملت نقش مستقیمی در شکل‌گیری بحران‌ها و مشکلات ندارند، اما از منظر حل مسئله، همگی در برابر آینده مسئول‌اند. «تقصیر» مفهومی رو به گذشته و حقوقی است، در حالی‌که «مسئولیت» نگاهی رو به آینده دارد و جنبه‌ای اخلاقی و اجتماعی پیدا می‌کند -- ضرورتی برای باز کردن گره‌ها و حرکت به‌سوی جامعه‌ای متفاوت.

در چنین بستری، گفت‌وگو در سپهر عمومی اهمیتی اساسی می‌یابد. سیاست زمانی زنده است که مردم درگیر گفت‌وگو درباره‌ی سرنوشت خویش باشند. بحث‌های کلی و انتزاعی باید به میدان گفت‌وگو در میان مردم آورده شود؛ زیرا پرداختن به جزئیات و تجربه‌ی زیسته‌ی شهروندان، جامعه را از سطح شعار به عمق درک و انتخاب می‌برد. رفتن به عمق درک و انتخاب، توجه مردم را به هزینه و فایده‌ی انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی خود جلب می‌کند. سال‌هاست که حتی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از مشکلات کشور سخن می‌گویند. شاید در هیچ کشور بسته‌ای مانند ایران تا بدین حد بین مسئولان و مردم همزبانی درباره‌ی بد بودن اوضاع کشور و لزوم تغییرات وجود نداشته باشد!