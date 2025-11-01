Saturday, Nov 1, 2025

صفحه نخست » جمهوری اسلامی هالوین ۴۵ ساله مردم ایران است

halloween.jpgفرزانه روستایی

شرائطی که مردم ایران در ۴۵ سال جمهوری اسلامی تجربه کردند دقیقا همان هالوینی است که مردم شوروی و عراق یا آلمان شرقی به آن مبتلا و با هزینه بسیار زیاد از شر آن خلاص شدند. هر چند عوامل اجتماعی و روان شناختی و نیز علل اقتصادی و سیاسی-امنیتی مانع غلبه اراده مردم بر دیکتاتوری های چهار کشور فوق الذکر بود، اما هیچیک از این کشورها به جز جمهوری اسلامی هیچگاه دچار غارت سیستماتیک نبودند.

وقتی قصی و عدی صدام حسین در ۹ آوریل ۲۰۰۳ در روز اشغال بغداد از سوی نیروهای آمریکا با دو اتومبیل فرار کردند در صندوق عقب خود چند صد میلیون دلار پول داشتند که بین روئسای قبايل پخش می کردند تا به آنها امان بدهند، ولی در هیچ جا شنیده نشد که فساد مسئولان عراقی شبیه جمهوری اسلامی باشد. بی شک قساوت ماموران جمهوری اسلامی هنوز به پای عراقی ها نرسیده است اما مردم ایران نیز مانند مردم عراق پس از پنج دور قیام دچار نوعی احساس بی آیندگی و درماندگی سیاسی شده اند که منجر به این شده که مردم حتی به غارت های علنی شده و ۵۰۷ هزار همتی بانک آینده عکس العمل نشان ندهند. با این حال، مشاهده محتوی رسانه ها بر این امر دلالت دارد که مردم با فشار خونی نزدیک به نقطه انفجار، در حال نظاره سانتیمتر به سانتیمتر عملکردهای آدم های نظام و نهادها هستند و هرگز نمی شود پیش بینی کرد که یک انقلاب اجتماعی طومار سیستم ولایت فقیه را در هم نمی پیچد.

اتحاد شوروی توطئه های امپریالیسم را علت العلل همه ناکارآمدی ها معرفی می کرد و جمهوری اسلامی نیزمنشاء‌ همه ناکارایی ها را اسراییل معرفی می کند که نمی گذارند حاکمیت بیش از این پول به پای تاسیسات هسته ای بریزد.
در هر حال، وقتی سبد روسها و بحران های اقتصادی سیاسی و هزینه های مسابقه تسلیحاتی و جنگ افغانستان را مطالعه می کنیم گویی یک مدل از جمهوری اسلامی قبلا در اتحاد شوروی تجربه شده است.

در جریان سقوط اتحاد شوروی مردم فقط ناظر رخدادها بودند نه بازیگر صحنه تحولات سیاسی. با اینکه در اتحاد شوروی اعتراضات مردمی به هیچ وجه رژیم را تهدید نکرد اما هالوین ۶۹ ساله روسیه با آن همه سابقه سیاسی و قدرت نظامی سر پا نماند و فروپاشید. به عبارتی، کمونیست های شوروی آنچنان لولوخورخوره مردم روسیه شدند که شهروندان هیچگاه فکر نمی کردند کمونیست های وطنی بیشتر از ارتش آلمان روسها را به کشتن دهند، اما بالاخره یک روز طعم نبودن یک نظام فاسد دو رو و متوهم را چشیدند.

مردم ایران نیز دارند احتمالا تجربه مردم اتخاد شوروی را می آزمایند. زیرا احتمالا به این نتیجه رسیده اند که قدرت تخریب نظام برای نابود کردن خودش و عوارض ترک های عمقی و اختلافات غارتگران جمهوری اسلامی با یکدیگر عمیق تر از آن است که بتوان به اصلاحات یا ظهور امام زمان و امدادهای غیبی امید داشت. به همین دلیل آنچه که در ظاهر انفعال مردم ایران نسبت به رخدادهای سیاسی روز تعبیر می شود نوعی هشیاری و آگاهی مردمی است مبنی بر اینکه هالوین جمهوری اسلامی به هزار دلیل از جمله به علت حملات دوباره اسراییل زیاد طول نخواهد کشید و این کدوی تنبل متعفن گنده دیر یا زود از درون فرو خواهد پاشید و ضرورتی ندارد برای سرنگونی آن هزینه جانی و انسانی پرداخت شود.

مطلب بعدی...
sajadpour.jpg
پاییز آیت‌الله‌ها؛ ایران در آستانهٔ تغییر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
گزارش خبرگزاری خارجی از پوشش زنان برای هالووین در تهران
daily25-1.jpg
تصاویر کم نظیر و دیده نشده از آماده کردن اتاق رضا پهلوی پیش از تولدش
one17.jpg
اجراهای امیر رسایی در متل قو در دهه ۵۰
oholic1.jpg
همه معشوقه‌های ولادیمیر پوتین؛ از نظافتچی که میلیونر شد تا ورزشکار برنده مدال المپیک
daily31.jpg
تصاویری دیدنی از تولد رضا پهلوی در ۹ آبان ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی)
goftar29-1.jpg
علی صادقی هنرپیشه طنز که بازیگری را از ۱۰ سالگی شروع کرد
daily31.jpg
درخشش حمیرا در جشن ۵۰ سالگی کاباره تهران
goftar31.jpg
آماده باش تهران برای هالووین

از سایت های دیگر

تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
کاریکاتور: به لطف سگ‌ها نماز جمعه خامنه‌ای در امنیت برگزار شد
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
خمیردندان روی جوش صورت؛ آری یا خیر؟

پر بیننده ترین ها



pers.jpg
تصاویر همسر سپهر حیدری بازیکن فوتبال که در اینستاگرام جنجالی شدند
gtv2.jpg
چرا کافه‌های ایرانی در کراچی بسته می‌شوند؟
goftar4-2.jpg
مصرف روزانه قرص روغن ماهی چه تاثیری بر بدن می گذارد؟
newso.jpg
سلبریتی های که بهداشت فردی را رعایت نمی کنند
goftar30-2.jpg
نیلوفر پارسا؛ از بازی در سریال «آوای باران» تا جدایی از همسر بازیگرش
daily15-1.jpg
این ۹ غذا را قبل از خواب نخورید

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy