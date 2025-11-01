ایران اینترنشنال - برخی روزنامه‌های اصولگرای چاپ تهران در واکنش به اظهارات مهدی کروبی درباره وضعیت کشور، او را که از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، به «عقده‌گشایی» و همچنین ایجاد «فتنه مجدد» متهم کردند.

روزنامه خراسان شنبه دهم بهمن نوشت که کروبی در سخنان اخیر خود «با ادبیاتی تند و گزنده، گذشته‌ای را بازخوانی کرده که هنوز زخمش بر پیکره سیاست ایران تازه است».

این روزنامه با اشاره به اظهارات کروبی درباره انتخابات سال ۱۳۸۸، او را به «عقده‌گشایی با چاشنی زمان‌نشناسی» متهم کرد. خراسان افزود: «تحریف تاریخ و متهم کردن اقدام درست حاکمیت در صیانت از آرا تنها اشتباه مهدی کروبی نیست و باید زمان‌نشناسی را هم دیگر اشتباه او قلمداد کرد.»

کروبی که خود یکی از نامزدهای انتخابات ۱۳۸۸ بود، به تازگی با انتقاد مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، او را مسبب وضعیت کنونی کشور دانست.

کروبی هشتم آبان در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دیگر رهبران در حبس خانگی این اعتراضات، گفت: «خامنه‌ای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بی‌بصیرتی و نانجیبی کرد.»

او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز می‌بینید، محصول همان رویکرد غلط است.»

کروبی در فروردین ۱۳۹۵ نیز در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، در حملاتی تند و بی‌پرده به خامنه‌ای، او را «نانجیب و حاکمی مستبد» خوانده بود.

خراسان نوشت: «کروبی که تازه از دوران حصر خانگی خارج شده و هنوز جوهر مهر خروجش خشک نشده است؛ اما به جای بهره‌گیری از این فرصت برای دعوت به وحدت، بر طبل اختلاف می‌کوبد. در حالی که کشور درگیر تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدهای خارجی است، انتظار می‌رفت چهره‌های سیاسی با هر گرایش، بر محور وفاق ملی سخن بگویند، نه آنکه دوباره زخم‌های قدیمی را باز کنند.»