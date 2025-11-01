Saturday, Nov 1, 2025

karoubi.jpgایران اینترنشنال - برخی روزنامه‌های اصولگرای چاپ تهران در واکنش به اظهارات مهدی کروبی درباره وضعیت کشور، او را که از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، به «عقده‌گشایی» و همچنین ایجاد «فتنه مجدد» متهم کردند.

روزنامه خراسان شنبه دهم بهمن نوشت که کروبی در سخنان اخیر خود «با ادبیاتی تند و گزنده، گذشته‌ای را بازخوانی کرده که هنوز زخمش بر پیکره سیاست ایران تازه است».

این روزنامه با اشاره به اظهارات کروبی درباره انتخابات سال ۱۳۸۸، او را به «عقده‌گشایی با چاشنی زمان‌نشناسی» متهم کرد. خراسان افزود: «تحریف تاریخ و متهم کردن اقدام درست حاکمیت در صیانت از آرا تنها اشتباه مهدی کروبی نیست و باید زمان‌نشناسی را هم دیگر اشتباه او قلمداد کرد.»

کروبی که خود یکی از نامزدهای انتخابات ۱۳۸۸ بود، به تازگی با انتقاد مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، او را مسبب وضعیت کنونی کشور دانست.

کروبی هشتم آبان در دیدار با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دیگر رهبران در حبس خانگی این اعتراضات، گفت: «خامنه‌ای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بی‌بصیرتی و نانجیبی کرد.»

او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز می‌بینید، محصول همان رویکرد غلط است.»

کروبی در فروردین ۱۳۹۵ نیز در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری وقت، در حملاتی تند و بی‌پرده به خامنه‌ای، او را «نانجیب و حاکمی مستبد» خوانده بود.

خراسان نوشت: «کروبی که تازه از دوران حصر خانگی خارج شده و هنوز جوهر مهر خروجش خشک نشده است؛ اما به جای بهره‌گیری از این فرصت برای دعوت به وحدت، بر طبل اختلاف می‌کوبد. در حالی که کشور درگیر تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدهای خارجی است، انتظار می‌رفت چهره‌های سیاسی با هر گرایش، بر محور وفاق ملی سخن بگویند، نه آنکه دوباره زخم‌های قدیمی را باز کنند.»

روزنامه صبح نو نیز شنبه تیتر یک خود را به اظهارات کروبی با عنوان «خواب فتنه» اختصاص داد و نوشت که حرف‌های اخیر کروبی «بیش از آن که حاوی نکته تازه‌ای باشد بازتاب همان ذهنیت و لجاجتی است که در سال فتنه، کشور را به بحران برد».

همزمان روزنامه فرهیختگان نوشت که اظهارات کروبی می‌تواند با هدف تقابل با دولت صورت‌ گرفته و به تلاشی برای براندازی دولت تعبیر شود.

این روزنامه افزود: «جریان اصلاح‌طلب با استفاده از بلندگوی تندروی کروبی می‌خواهد مسیر امتیازگیری از دولت را فراهم آورده و در صورتی‌ که دولت پزشکیان به این امتیازات تن ندهد، دامنه رادیکالیسم در کشور را گسترش دهد.»

واکنش به اظهارات اخیر فائزه هاشمی

روزنامه‌های اصولگرا به اظهارات اخیر فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مرگ پدرش نیز واکنش نشان دادند.

خراسان نوشت او بدون ارائه سند، فوت پدرش را به گردن عوامل داخلی انداخته و او را با امیرکبیر مقایسه می‌کند.

با داغ‌تر شدن بحث اختلافات میان روحانی و خامنه‌ای درباره نحوه اداره جمهوری اسلامی، بار دیگر پرونده مرگ هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.

فائزه هاشمی در گفت‌وگویی تازه به‌صورت علنی خامنه‌ای را در مرگ پدرش متهم کرد.

پیشتر محسن هاشمی در مصاحبه‌ای مرگ پدرش را مشکوک خواند و گفت سیاست جمهوری اسلامی طبیعی مطرح کردن این مرگ بود و شورای عالی امنیت ملی نیز یک تحقیق «سطحی» در این باره انجام داد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ دی ۱۳۹۵ در سن ۸۲ سالگی درگذشت و گفته شد که او در حین شنا در استخر فوت شد.

پیش از این اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی فرضیه ترور او را مطرح کرده‌اند و فاطمه هاشمی نیز سال ۱۳۹۷ گفته بود مطمئن است مرگ پدرش طبیعی نبوده است.

او همچنین گفته بود در حوله‌ای که با آن پدرش را به بیمارستان منتقل کردند «مقدار قابل توجهی رادیواکتیو کشف شده است».

محمد هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، نیز گفته بود که بر اساس گزارش‌های پزشکی معلوم نشده که چرا او به طور ناگهانی در استخر دچار ایست قلبی شده و گزارشی نیز توسط پزشکان صادر نشده است.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز با اشاره تلویحی به یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران گفته بود که اکبر هاشمی رفسنجانی او را از طرح ترور خود توسط برخی مقامات جمهوری اسلامی مطلع کرده بود.

