halloween22.jpgهالووین در ایران و پلمپ کافه‌ها و برخورد پلیسی با شادی حوانان

در سال‌های اخیر، جشن هالووین در میان بخشی از جامعه ایران نیز رواج پیدا کرده است. پدیده‌ای که شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما اگر با نگاهی عمیق‌تر بنگریم، ریشه در چند روند اجتماعی و فرهنگی دارد.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بسیاری از جوانان در تهران و شهرهای دیگر امشب مراسم هالووین را برگزار می‌کنند. در سال‌های اخیر، این جشن میان نسل جوان محبوب شده و اغلب با لباس‌ها و چهره‌آرایی‌های خلاقانه در مهمانی‌ها و کافه‌ها برگزار می‌شود. این در حالی است که با وجود مخالفت‌ها از سوی جمهوری اسلامی، برگزاری این مراسم در شهرهای بزرگ ادامه دارد.

فیلم جشن هالووین در باق فردوس:



بسیاری از جوانان ایرانی در شهرهای مختلف با لباس‌های خاص، نقاشی‌های چهره و موسیقی، شب هالووین را جشن گرفتند.

ویدیوها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد کافه‌ها و برخی فضاهای تفریحی پر از جمعیت‌هایی بوده که با رقص و شادی، حال‌و‌هوای هالووین را تجربه کرده‌اند. این جشن‌ها در حالی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی بارها با برگزاری آن مخالفت کرده و آن را «ترویج فرهنگ بیگانه» می‌خواند.


***

