برترین ها - طی ساعات اخیر شایعهای عجیب درباره سردار آزمون در دبی منتشر شده؛ شایعهای که پتانسیل پایان دادن به فوتبال او را هم دارد.
البته در سالهای گذشته هم ماجرای او با یک خانم روسی موجب دردسرهایی پیرامون زیست شخصی و حرفهای او شده بود و حالا هم انگار در قالبی دیگر او وارد ماجرایی سخت و نفسگیر شده. باید ببینیم در ساعات پیش رو چه اخبار تازهای درباره سردار منتشر میشود.
واکنش سردار آزمون به شایعه دستگیریاش در امارات:
روزنامه خراسان کروبی را به «فتنه مجدد» متهم کردند
چرا مردان جمهوری اسلامی از ناف زنها وحشت دارند؟