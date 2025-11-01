Saturday, Nov 1, 2025

شایعاتی درباره سردار آزمون

برترین ها - طی ساعات اخیر شایعه‌ای عجیب درباره سردار آزمون در دبی منتشر شده؛ شایعه‌ای که پتانسیل پایان دادن به فوتبال او را هم دارد.

البته در سال‌های گذشته هم ماجرای او با یک خانم روسی موجب دردسرهایی پیرامون زیست شخصی و حرفه‌ای او شده بود و حالا هم انگار در قالبی دیگر او وارد ماجرایی سخت و نفسگیر شده. باید ببینیم در ساعات پیش رو چه اخبار تازه‌ای درباره سردار منتشر می‌شود.

Untitled-1.jpg

واکنش سردار آزمون به شایعه دستگیری‌اش در امارات:

karoubi.jpg
روزنامه‌ خراسان کروبی را به «فتنه مجدد» متهم کردند
bellybotton.jpg
چرا مردان جمهوری اسلامی از ناف زن‌ها وحشت دارند؟

