👈کیهان لندن - صداوسیما درباره کارخانه پهپادسازی و ساقط کردن اف-۳۵ دروغ گفت محمد باقری نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی کم‌سابقه گفت اخبار منتشرشده درباره کشف «کارخانه پهپادسازی»، «دستگیری جاسوسان اسرائیل» و حتی «ساقط کردن جنگنده اف-۳۵ آمریکا» دروغ و فاقد واقعیت بوده است.

او تاکید کرد که صداوسیما نباید شایعات و اخبار تاییدنشده را منتشر کند و افزود: «من می‌دانم هیچ‌گونه کارخانه پهپادسازی در کشور وجود ندارد؛ حتی یک مورد هم نیست.» باقری گفت: «گفته شد ۶۰۰ یا هزار نفر دستگیر شده‌اند، در حالی که واقعیت نداشت.

چنین حجمی از جاسوسی در کشور وجود نداشت.» او افزود اطلاعاتی که از سوی صداوسیما و رسانه‌های حکومتی درباره «کشف پهپادها»، «بازداشت جاسوسان» یا «شکار جنگنده‌های دشمن» پخش می‌شود، «صحت ندارد» و تاکید کرد مجلس پیگیر این موضوع است تا مشخص شود چه نهادهایی پشت این دروغ‌پراکنی‌ها هستند.

