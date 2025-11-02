پلیس: «ممکن است برخی سخنان شما را به‌عنوان حمله‌ای نفرت‌محور تلقی کنند»

خبرنامه گویا - در این ویدیو تازه منتشر شده، مردی سالخورده و کم‌شنوا در بریتانیا مورد بازخواست پلیس قرار گرفته است -- جرم او چه بود؟

او تنها از فردی خواست «اگر می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند»، زیرا قادر به درک صحبت‌هایش نبود.

ویدئو ۱

🇬🇧 "Potentially someone could perceive that as a Hate Crime"



Elderly partially deaf Man has Police come harass and question him - his crime?



He asked someone to "speak English" because he couldn't understand him. pic.twitter.com/X9IQ0giR8q -- Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 1, 2025

:::

ویدئو ۲

در حاشیه تظاهرات روز شنبه حامیان فلسطین

اول نوامبر ۲۰۲۵، در مرکز شهر لیدز در بریتانیا، مردی با در دست داشتن قرآن روی یک خودروی پلیس رفت، مأموران هم هیچ واکنشی نشان ندادند. دود ناشی از خودرویی که این مرد در نزدیکی محل به آتش کشیده بود نیز دیده می‌شد. پلیس ساعاتی بعد اعلام کرد که این فرد دچار بیماری روانی بوده است.

Looks like a Leeds pro-Pal set fire to a police van today and jumped on top waving a Quran around. Is that enough violence to get these marches banned? Or are we waiting for more.@habibi_uk pic.twitter.com/wf1SfmkxGd -- Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) November 1, 2025

***