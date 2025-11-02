Sunday, Nov 2, 2025

صفحه نخست » نمونه‌ای دیگر از حرکت بریتانیا به‌سوی "جامعه‌ای اورولی؟"

police.jpg

پلیس: «ممکن است برخی سخنان شما را به‌عنوان حمله‌ای نفرت‌محور تلقی کنند»

خبرنامه گویا - در این ویدیو تازه منتشر شده، مردی سالخورده و کم‌شنوا در بریتانیا مورد بازخواست پلیس قرار گرفته است -- جرم او چه بود؟

او تنها از فردی خواست «اگر می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند»، زیرا قادر به درک صحبت‌هایش نبود.

ویدئو ۱

:::

ویدئو ۲

در حاشیه تظاهرات روز شنبه حامیان فلسطین

اول نوامبر ۲۰۲۵، در مرکز شهر لیدز در بریتانیا، مردی با در دست داشتن قرآن روی یک خودروی پلیس رفت، مأموران هم هیچ واکنشی نشان ندادند. دود ناشی از خودرویی که این مرد در نزدیکی محل به آتش کشیده بود نیز دیده می‌شد. پلیس ساعاتی بعد اعلام کرد که این فرد دچار بیماری روانی بوده است.

***

