حمید فرخ‌نژاد، بازیگر،‌ با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش ضمن آتش زدن عکس علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «به‌ یاد جاوید‌نام امید سرلک، سرنگون باد حکومت ظلم» او در شرح این ویدیو نوشته است: «⁨ ⁨به‌یاد همه جاوید‌نامان، جانبازان، اسیران در بند و تبعیدیان و خانواده‌های قهرمانشان که در جنگ با ضحاک در تاریخ ایران جاودانه شدند.⁩⁩⁩»

امید سر‌لک،‌ جوان اهل الیگودرز، بود که پس از انتشار ویدیویی از آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای، پیکرش در یک خودرو پیدا شد. پلیس مرگ او را «خودکشی» اعلام کرده، اما کاربران در شبکه‌های اجتماعی از «قتل حکومتی» او سخن گفته‌اند.