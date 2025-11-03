Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » پیام فرح پهلوی به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای

farahatabay.jpg

کامبیز آتابای برای من نه رئیس‌ دفتر، که یک دوست گرانقدر بود

شهبانو فرح پهلوی روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای، رئیس دفتر مخصوص ملکه و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران پیام منتشر کرد. او در این پیام با تقدیر از تلاش‌های زنده‌یاد آتابای گفت که او «برای من نه رئیس‌ دفتر، که یک دوست گرانقدر بود.»

***

