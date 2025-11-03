



شهبانو فرح پهلوی روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای، رئیس دفتر مخصوص ملکه و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران پیام منتشر کرد. او در این پیام با تقدیر از تلاش‌های زنده‌یاد آتابای گفت که او «برای من نه رئیس‌ دفتر، که یک دوست گرانقدر بود.»

