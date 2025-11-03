کامبیز آتابای برای من نه رئیس دفتر، که یک دوست گرانقدر بود
شهبانو فرح پهلوی روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای، رئیس دفتر مخصوص ملکه و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران پیام منتشر کرد. او در این پیام با تقدیر از تلاشهای زندهیاد آتابای گفت که او «برای من نه رئیس دفتر، که یک دوست گرانقدر بود.»
پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای؛-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 3, 2025
کامبیز آتابای برای من نه رئیس دفتر، که یک دوست گرانقدر بود
شهبانو فرح پهلوی @ShahbanouFarah روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ به مناسبت درگذشت کامبیز آتابای، رئیس دفتر مخصوص ملکه و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران پیام منتشر کرد.... pic.twitter.com/VGGRWEZx1S
***
آقای ظریف فرمودند...
فرض کنید شاه دوباره بیاید!