ایران اینترنشنال - یک مقام دولت ایالات متحده به ایران‌اینترنشنال گفت که این کشور اجازه اقامت دائم علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کُشتی، را لغو کرده است. هنوز روشن نیست که کارت سبز این ورزشکار حامی حکومت چه زمانی باطل شده است.

او حدود یک ماه پیش در گفت‌وگویی تلفنی با ایران‌اینترنشنال گفته بود که گرین‌کارت خود را «پس داده» است و به درخواست‌های بعدی برای توضیح بیشتر در این‌باره پاسخ نداد.

دبیر در گفت‌وگو با شبکه نسیم، از شبکه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، درباره نحوه دریافت گرین‌کارت آمریکا گفته بود که پس از قهرمانی در جام جهانی ۱۹۹۹ در ایالات متحده، به‌واسطه یک شهروند ایرانی با جان اسمیت، کشتی‌گیر مشهور آمریکایی، دیدار کرد و همان دیدار به صدور ویزای اقامت دائم در آمریکا انجامید.

به گفته دبیر، اسمیت در آن دیدار به او پیشنهاد می‌دهد که برای آمریکا کشتی بگیرد و دبیر نیز «به شوخی» پاسخ می‌دهد: «حالا گرین‌کارت به من بدهید، ببینم به درد شما می‌خورم؟» او سپس ظرف سه ماه «به‌صورت وی‌آی‌پی» گرین‌کارت خود را دریافت می‌کند.

موضوع گرین‌کارت علیرضا دبیر پس از رد صلاحیت او در جریان انتخابات دوره پنجم شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۴ به‌طور گسترده مطرح شد. گمانه‌زنی‌ها درباره رد صلاحیت او پس از حضور در دوره‌های سوم و چهارم شورای شهر حاکی از آن بود که تابعیت دوگانه سبب شده هیات اجرایی انتخابات به رد صلاحیت او رای دهد.