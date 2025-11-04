Tuesday, Nov 4, 2025

صفحه نخست » گرین کارت علیرضا دبیر باطل شد

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران اینترنشنال - یک مقام دولت ایالات متحده به ایران‌اینترنشنال گفت که این کشور اجازه اقامت دائم علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کُشتی، را لغو کرده است. هنوز روشن نیست که کارت سبز این ورزشکار حامی حکومت چه زمانی باطل شده است.

او حدود یک ماه پیش در گفت‌وگویی تلفنی با ایران‌اینترنشنال گفته بود که گرین‌کارت خود را «پس داده» است و به درخواست‌های بعدی برای توضیح بیشتر در این‌باره پاسخ نداد.

دبیر در گفت‌وگو با شبکه نسیم، از شبکه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، درباره نحوه دریافت گرین‌کارت آمریکا گفته بود که پس از قهرمانی در جام جهانی ۱۹۹۹ در ایالات متحده، به‌واسطه یک شهروند ایرانی با جان اسمیت، کشتی‌گیر مشهور آمریکایی، دیدار کرد و همان دیدار به صدور ویزای اقامت دائم در آمریکا انجامید.

به گفته دبیر، اسمیت در آن دیدار به او پیشنهاد می‌دهد که برای آمریکا کشتی بگیرد و دبیر نیز «به شوخی» پاسخ می‌دهد: «حالا گرین‌کارت به من بدهید، ببینم به درد شما می‌خورم؟» او سپس ظرف سه ماه «به‌صورت وی‌آی‌پی» گرین‌کارت خود را دریافت می‌کند.

موضوع گرین‌کارت علیرضا دبیر پس از رد صلاحیت او در جریان انتخابات دوره پنجم شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۴ به‌طور گسترده مطرح شد. گمانه‌زنی‌ها درباره رد صلاحیت او پس از حضور در دوره‌های سوم و چهارم شورای شهر حاکی از آن بود که تابعیت دوگانه سبب شده هیات اجرایی انتخابات به رد صلاحیت او رای دهد.

اظهارات دبیر در گفت‌وگویی درباره شعار «مرگ بر آمریکا» مانع حضور او در مسابقات کشتی در ایالت تگزاس آمریکا شد. او سه سال پیش گفته بود: «ما همیشه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهیم، اما مهم‌تر از شعار، عمل است. بعضی‌ها فقط حرف می‌زنند ولی کاری نمی‌کنند. ما باید با عمل ثابت کنیم.»

پس از این اظهارات، دولت جو بایدن ورود او و چند کشتی‌گیر ایرانی را که قرار بود در تگزاس مسابقه دهند، ممنوع کرد.

فعالان ایرانی-آمریکایی مدت‌هاست با ورود دبیر به آمریکا مخالفت می‌کنند و به وفاداری سیاسی او و نقش او در محدود کردن حضور زنان در ورزش اشاره دارند.

لادن بازرگان، مدیر گروه کنشگری «اتحاد علیه عذرخواهان از حکومت اسلامی ایران» در این باره می‌گوید: «دبیر نه تنها در ورزش مجری آپارتاید جنسیتی است و مانع حضور و فعالیت زنان در بیشتر رشته‌های کُشتی است، بلکه از بازوهای تحمیل حجاب اجباری است، و گذشته از آن فساد گسترده با استفاده از روابط سیاسی خود متهم است.»

