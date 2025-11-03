Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » سخنان نوه خمینی در دانشگاه شهید بهشتی خبرساز شد

naveh.jpgعلی خمینی: اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود، جمهوری اسلامی امروز وجود نداشت

روز دوشنبه ۱۲ آبان، علی خمینی، نوه روح الله خمینی در مراسم سالروز تسخیر سفارت آمریکا در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود، امروز جمهوری اسلامی برقرار نبود؛ اگر هم بود موشک و انرژی هسته‌ای نداشتیم.» او تاکید کرد پیام عملی آن رویداد این بود که آمریکا «تصمیم‌گیر مطلق» نیست.

او مدعی شد هیچ کشوری در منطقه حق داشتن پدافند را ندارد چون آمریکا اجازه نمی‌دهد.

علی خمینی، فرزند احمدخمینی و نوه روح‌الله خمینی است و در قم و تهران فعالیت تبلیغی و سخنرانی دارد.

***

مطلب بعدی...
larijani.jpg
آب پاکی که علی لاریجانی روی دست مردم ریخت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
daily2.jpg
اقدام قشنگ علی دایی و همسرش
one26-2.jpg
تصاویر سفر ۶۰ سال قبل اینگرید برگمن به ایران
oholic3.jpg
نمی‌خواهید افکار مزاحم به سراغتان بیاید؟ این روش ها را امتحان کنید
daily2-1.jpg
درگذشت اکی بنایی خواننده، بازیگر و خواهر پوری بنایی
goftar28.jpg
نکاتی درباره مانی حقیقی فرزند لیلی گلستان
atabaybanner3.jpg
کامبیز آتابای درگذشت
goftar2.jpg
حواشی تشییع برادر مصطفی تاج‌زاده

از سایت های دیگر

نوبت نوبت سیدعلی شد
خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
شرایط سرمایه گذاری برای ایرانیان در کانادا
انتشار ۴۰۰ فیلم رابطه جنسی مقام دولتی با زنان سرشناس از جمله خواهر رئیس جمهور

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
goftar2-2.jpg
تصاویر پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی و دوست دخترش برای هالووین
one2-1.jpg
سردار حسین گیل از فیلم های غیراخلاقی تا سرداری سپاه
oholic21.jpg
اشتباهات رایجی که خانم ها در مورد لباس زیر مرتکب می شوند
pers.jpg
تصاویر همسر سپهر حیدری بازیکن فوتبال که در اینستاگرام جنجالی شدند
goftar1-1.jpg
تصاویر همسر امیر تتلو ترند شبکه‌های اجتماعی شد؛ مائده هژبری کیست؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy