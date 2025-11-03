علی خمینی: اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود، جمهوری اسلامی امروز وجود نداشت
روز دوشنبه ۱۲ آبان، علی خمینی، نوه روح الله خمینی در مراسم سالروز تسخیر سفارت آمریکا در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «اگر سفارت آمریکا تسخیر نشده بود، امروز جمهوری اسلامی برقرار نبود؛ اگر هم بود موشک و انرژی هستهای نداشتیم.» او تاکید کرد پیام عملی آن رویداد این بود که آمریکا «تصمیمگیر مطلق» نیست.
او مدعی شد هیچ کشوری در منطقه حق داشتن پدافند را ندارد چون آمریکا اجازه نمیدهد.
علی خمینی، فرزند احمدخمینی و نوه روحالله خمینی است و در قم و تهران فعالیت تبلیغی و سخنرانی دارد.
