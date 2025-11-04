Tuesday, Nov 4, 2025

صفحه نخست » ۹۵ هزار یورو؛ تنها مانع بین زندگی و مرگ یک قربانی کودک‌همسری

خبرنامه گویا - گُلی کوهکن، زنی جوان که در کودکی به اجبار وادار به ازدواج شد، اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. او هفت سال است که در بند اعدام زندان به سر می‌برد و تنها راه نجاتش پرداخت مبلغی معادل ۹۵ هزار یورو به‌عنوان «دیه» است؛ مبلغی که خانواده همسرش در ازای بخشش او درخواست کرده‌اند.

childbridelarge.jpg
کوهکن در ۱۲ سالگی به عقد پسرعموی خود درآمد. خانواده‌اش می‌گویند سال‌ها مورد خشونت جسمی و روحی قرار داشت و بارها تلاش کرده بود از زندگی مشترک بگریزد، اما هیچ حمایتی دریافت نکرد. در جریان یکی از درگیری‌ها، همسرش جان خود را از دست داد. به گفته‌ی سازمان حقوق بشر ایران، گلی خود با اورژانس تماس گرفت، اما به‌جای دریافت حمایت، بازداشت شد.

او در زمان بازجویی و روند قضایی، از حق دسترسی به وکیل محروم بود و طبق گزارش‌ها، تحت فشار مجبور به امضای اعتراف شده است؛ در حالی که در آن زمان حتی توانایی خواندن و نوشتن نداشت. دادگاه بر اساس قانون قصاص، حکم اعدام صادر کرد و تصمیم‌گیری درباره اجرای حکم را به خانواده مقتول سپرد.

اکنون پس از سال‌ها انتظار در صف مرگ، خانواده مقتول اعلام کرده که در صورت دریافت ۹۵ هزار یورو حاضر به بخشش است. اما گلی از خانواده‌ای بسیار کم‌برخوردار و از جامعه بلوچ است؛ اقلیتی که اغلب با تبعیض ساختاری مواجه می‌شود. فعالان حقوق بشری می‌گویند تهیه چنین مبلغی برای او و خانواده‌اش عملاً غیرممکن است.

سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این پرونده هشدار داده‌اند و آن را نمونه‌ای از تبعیض علیه زنان، کودکان قربانی ازدواج اجباری، و اقلیت‌ها در نظام قضایی ایران می‌دانند. ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در جهان را دارد، و طبق گزارش‌ها، تعداد اعدام‌ها از سال ۲۰۲۲ و در پی اعتراضات سراسری به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

فعالان از جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی خواسته‌اند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و نجات جان این زن جوان، فشار فوری و مؤثر اعمال کنند.

تصویر از سایت ایران وایر

***

