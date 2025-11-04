مادر شاکی پژمان جمشیدی در مصاحبه ای مدعی شده بود که دخترش بعد از این اتفاق افتاده است دچار افسردگی شده و خانه نشین شده است، مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی در چند استوری تصاویری منتشر کرد که نشان میدهد که شاکی پرونده جمشیدی در ۶ ماه اخیر در "سفرهای لاکچری" بوده است

عصر ایران - مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی چند استوری درباره شاکی پرونده منتشر کرده و در یکی از آنها نوشته است: «خانم قربانی طفلک نه خواب داشته نه خوراک».

مامک جمشیدی با انتشار چند استوری از صفحه شاکی پرونده اشاره کرده است: «بریم با هم بخشی از 6 ماه خانه نشینی این دوست عزیزمون رو ببینیم»

قابل توجه است با انتشار این استوری‌ها به شکل رسمی از طرف خانواده جمشیدی، هویت شاکی پرونده هم مشخص شده است. بر اساس صفحه اینستاگرام مورد اشاره مامک جمشیدی، اسم شاکی پرونده پژمان جمشیدی ملیکا پارسا دوست است.