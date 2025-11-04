فرارو - صفحه اینستاگرام بریتنی اسپیرز بهطور ناگهانی حذف شده یا مسدود گردیده است. صفحه او با نام «زیلا ماریا ریور رد» که تا شنبه فعال بود، اکنون پیامی مبنی بر عدم دسترسی به آن نشان داده میشود. این اتفاق نگرانیها درباره وضعیت روحی خواننده مشهور آمریکایی را تشدید کرده است.
رفتارهای عجیب بریتنی در ماههای اخیر، از جمله رقصهای برهنه و انتشار تصاویری با چاقو در دست، توجه رسانهها و خانوادهاش را جلب کرده است.
همچنین، گزارشهایی درباره رانندگی خطرناک او پس از یک مهمانی شبانه منتشر شده است، جایی که او بدون توجه به هشدار دوستانش با سرعت بالا و حرکات خطرناک در جاده رانندگی کرده است.
در کنار این مسائل، درگیریهای او با همسر سابقش، کوین فدرلاین، افزایش یافته است. فدرلاین به نگرانی از وضعیت بریتنی و نیاز به کمک او اشاره کرده بود، که با واکنش تند اسپیرز مواجه شد.