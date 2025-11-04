کیهان لندن - برگزاری دادگاه محاکمه ترامپ و نتانیاهو در حاشیه مراسم حکومتی «۱۳ آبان» تصاویری از دادگاه نمایشی محاکمه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در حاشیه مراسم حکومتی سالگرد اشغال سفارت آمریکا (۱۳ آبان) منتشر شده است که سوژه کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
برگزاری دادگاه محاکمه ترامپ و نتانیاهو در حاشیه مراسم حکومتی «۱۳ آبان»-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 4, 2025
تصاویری از دادگاه نمایشی محاکمه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در حاشیه مراسم حکومتی سالگرد اشغال سفارت آمریکا (۱۳ آبان) منتشر شده است که سوژه کاربران شبکههای اجتماعی شده است. pic.twitter.com/jq8NsrG330
بریتنی ناپدید شد!
آتش سوزی مرگبار در پالایشگاه سمنان