نظر یکتا ناصر درباره اتهام پژمان جمشیدی و ماجرای سفر به کانادا
پس از بازداشت موقت پژمان جمشیدی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، و آزادی او با وثیقه، حواشی پیرامون این پرونده و سفر ناگهانی او به کانادا ادامه دارد. روزنامه اینترنتی «فراز» در گفتوگو با **یکتا ناصر**، بازیگر فیلم نیمهتمام «مازراتی» (آخرین همکاری جمشیدی)، به ابعاد این ماجرا پرداخته است.
نکات کلیدی مصاحبه با یکتا ناصر:
*دفاع از پژمان جمشیدی:* یکتا ناصر با تأکید بر اینکه «نه تنها من، بلکه همکاران پشت صحنه هرگز برخورد زننده یا آزاردهندهای از آقای جمشیدی ندیدهاند»، به شدت درباره اتهام واردشده ابراز تردید میکند.
*توطئه رقبا؟* ناصر میگوید: «سوپراستاری مثل آقای جمشیدی باید حواسش باشد که مورد توطئه آدمهای دیگر قرار نگیرد، نه اینکه خودش چنین اتفاقی را رقم بزند. او آدم خنگ و بیهوشی نیست.»
*سفر به کانادا:* یکتا ناصر درباره زمان سفر و احتمال بازنگشتن جمشیدی، ابراز بیاطلاعی کرده و میگوید سفر او برای دیدن خانوادهاش، پیش از این اتفاق هم برنامهریزی شده بود. (وکیل جمشیدی این سفر را برای دیدار با خانواده دانسته و شایعه مهاجرت را تکذیب کرده است.)
*سرنوشت فیلم مازراتی:* با وجود باقی ماندن یک بخش از فیلم، ناصر امیدوار است که فیلم «مازراتی» بتواند بدون حضور جمشیدی در آن بخش باقیمانده، به مرحله اکران برسد و تهیهکنندگان متضرر نشوند.
*دلیل عدم تماس:* یکتا ناصر میگوید به دلیل آسیبپذیری افراد در چنین بحرانهایی، پس از آزادی با پژمان جمشیدی تماس نگرفته است.