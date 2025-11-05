Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » واکنش یکتا ناصر بازیگر به ماجرای پژمان جمشیدی

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg

نظر یکتا ناصر درباره اتهام پژمان جمشیدی و ماجرای سفر به کانادا

پس از بازداشت موقت پژمان جمشیدی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، و آزادی او با وثیقه، حواشی پیرامون این پرونده و سفر ناگهانی او به کانادا ادامه دارد. روزنامه اینترنتی «فراز» در گفت‌وگو با **یکتا ناصر**، بازیگر فیلم نیمه‌تمام «مازراتی» (آخرین همکاری جمشیدی)، به ابعاد این ماجرا پرداخته است.


نکات کلیدی مصاحبه با یکتا ناصر:

*دفاع از پژمان جمشیدی:* یکتا ناصر با تأکید بر اینکه «نه تنها من، بلکه همکاران پشت صحنه هرگز برخورد زننده یا آزاردهنده‌ای از آقای جمشیدی ندیده‌اند»، به شدت درباره اتهام واردشده ابراز تردید می‌کند.

*توطئه رقبا؟* ناصر می‌گوید: «سوپراستاری مثل آقای جمشیدی باید حواسش باشد که مورد توطئه آدم‌های دیگر قرار نگیرد، نه اینکه خودش چنین اتفاقی را رقم بزند. او آدم خنگ و بی‌هوشی نیست.»

*سفر به کانادا:* یکتا ناصر درباره زمان سفر و احتمال بازنگشتن جمشیدی، ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید سفر او برای دیدن خانواده‌اش، پیش از این اتفاق هم برنامه‌ریزی شده بود. (وکیل جمشیدی این سفر را برای دیدار با خانواده دانسته و شایعه مهاجرت را تکذیب کرده است.)

*سرنوشت فیلم مازراتی:* با وجود باقی ماندن یک بخش از فیلم، ناصر امیدوار است که فیلم «مازراتی» بتواند بدون حضور جمشیدی در آن بخش باقی‌مانده، به مرحله اکران برسد و تهیه‌کنندگان متضرر نشوند.

*دلیل عدم تماس:* یکتا ناصر می‌گوید به دلیل آسیب‌پذیری افراد در چنین بحران‌هایی، پس از آزادی با پژمان جمشیدی تماس نگرفته است.

مطلب بعدی...
irgcbanner1.jpg
مرگ کسی که راه صعود سپاه پاسداران در خاورمیانه را گشود

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده
goftar27-1.jpg
خالکوبی به زبان عربی وزیر دفاع آمریکا جنجالی شد
oholic4.jpg
محل زندگی این بازیگران معروف کجاست؟
daily12.jpg
عشق و حال و تصاویر منشوری عليرضا دبير
one4.jpg
دادگاه دو سپهبد ارتش شاهنشاهی در پرونده فساد شیلات و ثبت احوال ۱۳۴۰
goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
daily2.jpg
اقدام قشنگ علی دایی و همسرش

از سایت های دیگر

برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او
زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام
gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
goftar2-2.jpg
تصاویر پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی و دوست دخترش برای هالووین
one2-1.jpg
سردار حسین گیل از فیلم های غیراخلاقی تا سرداری سپاه
oholic21.jpg
اشتباهات رایجی که خانم ها در مورد لباس زیر مرتکب می شوند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy