تصاویر منتشرشده در کانالهای حامی سپاه پاسداران نشان میدهد بنری با عنوان «مقابل ایران دوباره زانو میزنید» روبهروی سفارت بریتانیا در تهران نصب شده است.
این بنر به برنامه شهرداری تهران برای رونمایی از مجسمهای با همین مضمون مربوط است که قرار است روز جمعه ۱۶ آبانماه در میدان انقلاب تهران برگزار شود. مهدی مذهبی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیشتر درباره این طرح گفته بود: «این مجسمه بازتابی از ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر بیگانگان است و یادآور لحظاتی است که دشمنان سرزمین ما در برابر اراده مردم ایران به زانو درآمدند.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به استفاده از نمادهای ملی و تاریخی در فضاهای عمومی روی آورده و مقامها و نهادها تلاش دارند این رویکرد را در پروژههای هنری و شهری گسترش دهند.
