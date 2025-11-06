ایران وایر - نهادی به نام «مبارزه با جنایت سازمانیافته و فساد» (OCCRP)، اطلاعاتی از ثروت و داراییهای «علی انصاری»، مالک و سهامدار عمده بانک منحلشده «آینده» و مالک پروژه «ایران مال» منتشر کرده است.
به گزارش این نهاد، علی انصاری، مالک یک عمارت ۳۳,۷ میلیون پوندی در یکی از محلههای مرفهنشین لندن است.
اسنادی که به دست سازمان OCCRP رسیده نشان میدهد که این ملک دارای سه اتاق پذیرایی بزرگ، یک استخر سرپوشیده، یک سینما، اتاقهای بازی، یک کتابخانه و هشت اتاق خواب با حمام اختصاصی است.
بانک آینده پس از تامین مالی ساخت یکی از بزرگترین مراکز خرید جهان در تهران، معروف به «ایران مال»، با مشکلات مالی مواجه شد.
بریتانیا، روز پنجشنبه، ۸آبان۱۴۰۴ نام «علیاکبر انصاری»، سهامدار عمده این بانک و تاجر ایرانی را به لیست افراد تحریمشده خود اضافه کرد.
مقامات بریتانیا، دلیل این اقدام را نقش او در «حمایت مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران» عنوان کردهاند.
«همیش فالکونر»، معاون امور خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیهای در اینباره تایید کرده است که «استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرکوب و تهدیدهای هدفمند برای انجام اقدامات خصمانه، از جمله در بریتانیا، کاملا غیرقابل قبول است.»
او همچنین گفته است که بریتانیا «تهدیدهای سپاه پاسداران» را تحمل نخواهد کرد و در اتخاذ موثرترین اقدامات علیه آنها «تردید به خود راه نخواهد داد.»
سایت دولت بریتانیا بعد از آخرین بهروزرسانی نشان میدهد که مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر برای انصاری اعمال شده است.
خبرگزاری «رویترز» گزارش داده که تماسهای این رسانه برای اینکه نظر انصاری را در اینباره جویا شود، بیپاسخ مانده است.
بانک آینده بهدلیل بدهیهای سنگین، توسط بانک مرکزی ایران منحل شد.
دولت بریتانیا، سال ۱۴۰۳ بخشهایی از سپاه پاسداران را بهدلیل حمایت از حوثیهای یمن و همچنین چهرههای کلیدی نظامی ایران را پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسراییل در ماه آوریل تحریم کرد.
حمله عاشقانه زنهای برزیلی به مکرون